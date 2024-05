Bitcoin กับบทบาทที่เป็นมากกว่าสินทรัพย์การลงทุน / ณพวีร์ พุกกะมาน

บล็อกเชน Bitcoin ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเน้นการทำธุรกรรมขนาดเล็กอย่างเช่นการโอนหากันในมูลค่าที่ไม่สูงมากนักเช่นการนำไปใช้จ่ายกับสินค้าทั่วไปเนื่องจากมีค่าธรรมเนียมเครือข่ายที่ต้องจ่ายค่อนข้างสูงรวมถึงความเร็วในการโอนก็ต่ำ แต่ด้วยเทคโนโลยี Lightning Network ทำให้สามารถนำ Bitcoin มาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระเงินได้ด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูกลงรวมถึงมีความเร็วในการทำธุรกรรมที่มากขึ้น ทำให้สามารถนำมาใช้จ่ายกับรายการที่มีมูลค่าหลักสิบหลักร้อยบาทได้อย่างสะดวกแม้ร้านค้าส่วนใหญ่จะยังไม่เปิดรับการชำระเงินด้วย Bitcoin แต่บริษัทผู้พัฒนาระบบชำระเงินอย่าง Paypal หรือ Square ก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีการชำระเงินที่เชื่อมต่อกับระบบการเงินเดิมไว้รองรับแล้วทำให้มีโอกาสสูงที่ความนิยมในการนำ Bitcoin เป็นสื่อกลางชำระเงินจะเติบโตขึ้นก่อนหน้านี้เวลาที่จะสร้างโทเค็นประเภททดแทนไม่ได้ (Non Fungible Token) หรือ NFT จะต้องใช้เชนที่มีคุณสมบัติของการเป็น Proof Of Stake หรือมี Smart Contract อย่างเช่น Ethereum หรือกลุ่มบล็อกเชนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างมาแทนที่ Ethereum อย่างเช่น Solana แต่ตอนนี้นักพัฒนาสามารถสร้าง NFT โดยใช้เทคโนโลยี BRC-20 หรือ Ordinals ที่มาจากเชน Bitcoin ได้แล้วความนิยมในการสร้าง NFT โดยใช้เชน Bitcoin เกิดเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งรวมถึงถูกนำไปต่อยอดเป็นแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์แบบกระจายศูนย์หรือ Decentralized Social Media อย่าง Nostr โดยอาศัยคุณสมบัติของการที่ปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบไม่ได้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวเองของผู้ใช้ อนาคตเราอาจได้เห็นการนำ Bitcoin ไปใช้งานในรูปแบบดังกล่าวมากขึ้นเช่นเดียวกับการสร้าง NFT ถ้าหากนักพัฒนาต้องการสร้าง dApps หรือแอปพลิเคชั่นที่ทำงานแบบไร้ศูนย์กลางอย่างเช่น DeFi และ GameFi รวมถึงการสร้างโทเค็นต่างๆจะต้องใช้บล็อกเชนอย่าง Ethereum หรือบล้อกเชนรุ่นใหม่ แต่ล่าสุดหลังการเกิด Halving ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นั่นคือ Rune Protocol ที่เปิดให้สามารถสร้าง dApps รวมถึงโทเค็นดิจิทัลต่างๆด้วยเชน Bitcoin แล้ว ถึงอย่างไรเทคโนโลยีดังกล่าวเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องอาศัยเวลาในการพิสูจน์ตัวเองอีกระยะหนึ่งจาก Use Case ที่กล่าวมาทำให้ Bitcoin มีคุณลักษณะที่มากกว่าแค่การเป็น Store Of Value หรือสินทรัพย์การเก็งกำไร แต่ยังสามาถนำมาต่อยอดในโลกของบล็อกเชนและ Web3 ได้อีกมากซึ่งจะทำให้ Bitcoin มีการเติบโตต่อเนื่องในอนาคต