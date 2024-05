“ซีเอ็มโอ” คาดครึ่งปีหลังตลาดอีเวนต์พุ่งตุน Backlog 755 ล้านบาท ดันธุรกิจกลุ่ม Own Project เพิ่มรายได้

นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO ผู้ดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์บริหารจัดการงานอีเวนต์ นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ งานประชุมสัมมนา คอนเสิร์ต และเฟสติวัล เปิดเผยถึงผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2567 (มกราคม-มีนาคม 2567) ว่ากลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 263.89 ล้านบาท ลดลง 51.34 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้ 315.22 ล้านบาท ขณะที่ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 49.23 ล้านบาท ลดลง 31.29 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 80.52 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้ในไตรมาสแรกของปีนี้ถือเป็นอัตราการเติบโตที่เป็นไปตามสภาพตลาดของธุรกิจอีเวนต์ ซึ่งหากนำไปเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วจะเห็นว่าลดลง เนื่องจากปีก่อนมีการรับรู้รายได้จากงานในกลุ่มบริษัทย่อยที่ลงทุนในธุรกิจด้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ประเภทจัดงานคอนเสิร์ต ซึ่งถือเป็นส่วนที่ทำให้บริษัทขาดทุนนายมงคล กล่าวประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ.ซีเอ็มโอ กล่าวอีกว่า สำหรับทิศทางผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2567 และครึ่งปีหลังมีสัญญาณการเติบโตดีต่อเนื่องจากภาวะตลาดที่ยังมีการเติบโต โดยภาพรวมตลาดอีเวนต์ มูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 14,000-15,000 ล้านบาท การเติบโตมาจากภาคเอกชนเป็นหลัก และอีกส่วนมาจากภาครัฐที่มีนโยบายผลักดัน “Soft Power” ส่งผลให้แบรนด์ต่างๆ หันมาให้ความสำคัญทุ่มงบประมาณสำหรับงานอีเวนต์มากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณการจัดงานที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์การตลาด การจัดประชุมนานาชาติ ตลอดจนงานในกลุ่ม Entertainmentในส่วนของ CMO โครงสร้างรายได้หลักมาจากการจัดงานอีเวนต์ และธุรกิจซัปพลายอุปกรณ์ระบบภาพแสงเสียง ซึ่งบริษัทมีกลุ่มลูกค้าครอบคลุมทุกเซกเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจยานยนต์ กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอางและความงาม กลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคาร รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น โดยในช่วงครึ่งปีแรกมีผลงานที่น่าสนใจ เช่น จัดงานเปิดคอลเลกชันใหม่ของแบรนด์ GENTLEWOMAN งาน Lancôme Idole House เปิดตัวน้ำหอมใหม่ Miss Dior Parfum Pop up งานสถาปนิกสยาม 67 งาน Makro “ตลาดนัดโชห่วย” งานเทศกาลดนตรี Major Movie on the Beach ครั้งที่ 9 งานเปิดแฟลกชิปสโตร์ "POP MART Hello Central Ladprao" งานพาวิลเลี่ยนของธนาคารกรุงเทพ ในงาน Money Expo นิทรรศการชุดใหม่ Elextrosphere โลกใหม่ Right Carbon ของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ตลอดจนไปบริหารจัดการพาวิลเลี่ยนของ ปตท.สผ.ที่ไปร่วมจัดแสดงนวัตกรรมในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศซาอุดีอาระเบีย และประเทศมาเลเซีย เป็นต้นประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ กล่าวทิ้งท้ายทั้งนี้ บริษัทมีมูลค่างานในมือ (Backlog) ประมาณ 755 ล้านบาท ที่จะมีการทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ และยังมีงานที่อยู่ระหว่างการประมูลอยู่หลายโครงการทั้งของภาครัฐ และเอกชน ทำให้ในปีนี้มีโอกาสกลับมาเติบโตตามเป้าที่ 1,200-1,500 ล้านบาท โดยคาดหวังปีนี้พลิกกลับมามีกำไรสำหรับกรณีที่บริษัทได้นำส่งงบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีสอบทานโดยไม่ให้ข้อสรุป ด้วยเหตุที่ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนต่อความสามารถในการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง (Going Concern) ของกลุ่มบริษัท ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวทางนโยบายมาตรการในการรักษาระดับของกระแสเงินสดสำหรับการจ่ายชำระหนี้สินและใช้ในการดำเนินงานไว้อยู่แล้ว ขอให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีศักยภาพในการดำเนินงาน ขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมายที่วางไว้