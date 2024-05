JR คว้างานโปรเจคโซลาร์รูฟฯมูลค่ารวม 86.56 ล.

" เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ " ได้งานโซลาร์รูฟท็อป มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มูลค่า 86.56 ล้านบาท คาดสร้างเสร็จภายในปี 68 เป็นโครงการประเภท Quick Win เพื่อเร่งการรับรู้รายได้ของบริษัทให้ไวขึ้น แย้มอยู่ระหว่างยื่นประมูลงานโปรเจคใหม่ต่อเนื่อง หนุน Backlog ปี 67 ทะลุ 1 หมื่นล้านบาท ตามแผน













นายสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับ Confirmation of Award Summary and Price of Solar Rooftop จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำหรับโครงการ BU Solar Cell มูลค่าโครงการ 86,560,000.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 250 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ“การได้รับงานใหม่ในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนงานของบริษัทในการรับงานโครงการระยะสั้น เพื่อเป็นการเร่งการรับรู้รายได้ของบริษัท ขณะเดียวกันก็แสดงถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อ JR ในฐานะผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญธุรกิจวางระบบระบบไฟฟ้าและไอซีที ทำให้มีโปรเจคใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง“ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) โดยปัจจุบันอยู่ที่ 9,450 ล้านบาทรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JR กล่าวอีกว่า มั่นใจว่าแนวโน้มรายได้ในปี 2567 จะเติบโต 10-15% เทียบปีที่ผ่านมา โดยได้รับปัจจัยหนุนจาก โครงการภาครัฐที่มีความชัดเจนมากขึ้น หลัง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ผ่านการพิจารณาของรัฐสภานอกจากนี้ ยังได้รับประโยชน์จากการขยายการลงทุนของภาคเอกชน ที่เตรียมพร้อมรองรับการเติบโตเศรษฐกิจ ผลักดัน Backlog ในปีนี้ทะลุ 1 หมื่นล้านบาท ตามแผนงานที่วางไว้ หนุนผลงานในช่วง 1-3 ปีข้างหน้าเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยบริษัทฯเน้นงานโครงการประเภท Quick Win เพื่อเป็นการเร่งการรับรู้รายได้ให้เร็วขึ้น