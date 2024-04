Techsauce ร่วมมือ BE8-Scoutout จัดงาน AI Club by Techsauce ‘Exclusive Dinner Talk’

เมื่อเร็วๆ นี้ Techsauce ร่วมกับ BE8 และ Scoutout จัดงาน “AI Club by Techsauce ‘Exclusive Dinner Talk’ ณ โรงแรม Kimpton Maa-Lai กรุงเทพฯ รวมพลังผู้นำด้านธุรกิจ เทคโนโลยี แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ มุ่งสร้าง Community ด้านเทคโนโลยี เริ่มต้นภายใต้ธีม AIสำหรับงาน AI Club by Techsauce ‘Exclusive Dinner Talk’ ครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงกว่า 40 ท่านจากหลากหลายธุรกิจ อาทิ Retail, Banking, Health, Food, Insurance และ Telco มาร่วมพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจนายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 ได้กล่าวต้อนรับผู้บริหารที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ว่า เราต้องการสร้าง Community สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และไอเดียใหม่ๆ ทางด้าน Technology ใน Ecosystem ของเรา เพื่อเสริมสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆโดยมี Mr.Simon Dale, Vice President, Asia - Adobe มาร่วมให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ AI and the Future of Customer Experience ทาง Adobe ได้มาร่วมแบ่งปันความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ AI ที่ส่งผลต่อประสบการณ์ลูกค้าและช่วยเพิ่มมูลค่าทางธรุกิจ บริษัทที่เชี่ยวชาญใน AI สามารถปลดล็อกศักยภาพดังกล่าว เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและสามารถสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมได้​นอกจากนี้ยังมี ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ Deputy Chief Executive Officer บริษัท SCBX และนางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO, Techsauce มาร่วมแชร์ประสบการณ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต้องเริ่มต้นจากวัฒนธรรมองค์กรดร.อารักษ์ ได้เผยถึงศักยภาพของ AI ที่ทุกธุรกิจต้องตื่นตัว ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่น่าสนใจว่า “ผู้บริหาร 90% เชื่อในศักยภาพของ AI แต่มีเพียง 20% เท่านั้นที่องค์กรมีความพร้อม จึงมีความจำเป็นที่องค์กรจะต้องเตรียมความพร้อมโดยเริ่มจากคน”‘AI Club by Techsauce’ Community สำหรับผู้นำยุคใหม่ มุ่งมั่นสร้าง Community ที่แข็งแกร่งสำหรับผู้นำสู่โลกยุคใหม่ โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปันความรู้และเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและ AI ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีในประเทศไทย พร้อมยังได้รับสิทธิประโยชน์อีกมายมาย