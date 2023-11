Thai PBS World เปิดเวทีสาธารณะ 'AI และอนาคตของห้องข่าว' เตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงสื่อยุค AI โชว์ความเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรม AI ที่เปลี่ยนโฉมการทำข่าวบนจริยธรรมสื่อ ถูกต้อง-เชื่อถือได้

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส โดย Thai PBS World ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย Techsauce, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และส่องสื่อ จัดงาน Thai PBS World Forum หัวข้อ "AI and the Future of Newsroom" เปิดพื้นที่ระดมความคิดแลกเปลี่ยนมุมมองกับองค์กรสื่อในระดับภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนทิศทางการทำงานสื่อมวลชนในอนาคต โดยมี ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวเปิดงานรศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า การประชุม Thai PBS World Public Forum ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาประยุกต์ใช้ในงานสื่อมวลชนอย่างแพร่หลาย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นความท้าทายของสื่อมวลชน รวมถึงสื่อสาธารณะอย่างไทยพีบีเอส ในการเตรียมความพร้อมปรับตัวเพื่อรับมือภายใต้ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลง การบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับแนวทางปฏิบัติด้านสื่อมวลชนเดิมโดยตั้งอยู่บนข้อพิจารณาด้านจริยธรรม เพื่อให้สามารถคงเจตนารมณ์คุณค่าที่ยึดโยงกับประชาชน และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องยกระดับคุณภาพของข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำ ทันท่วงที มีความน่าเชื่อถือ และมีผลกระทบต่อสังคมภายในงานมีการนำ AI Showcase จากสื่อชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย เช่น NHK ประเทศญี่ปุ่น, KBS ประเทศเกาหลีใต้ และ CGTN ประเทศจีน กับการนำ AI มาใช้จริงในกระบวนการผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย และ วงเสวนา ของ AI, ความเปลี่ยนแปลงของห้องข่าวในอนาคต และ AI กับอนาคตสื่อไทย พร้อมด้วยนิทรรศการแสดงผลงานโดยบริษัท AI ของไทย นำเสนอนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ล่าสุด ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานสื่อสารที่จะเปลี่ยนโฉมการทำข่าวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสามารถติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X (Twitter), LINE, TikTok, Instagram▪ Website : www.thaipbs.or.th▪ Application : Thai PBS