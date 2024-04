TACC ปักธงรายได้ปีนี้โต Double-Digit ปันผลหุ้นละ 19 สต.

"ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์" จ่ายปันผลงวดปี 66 เป็นเงินสดในอัตรา 0.19 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 7 พ.ค. และกำหนดจ่าย 20 พ.ค.นี้ ฟากผู้บริหาร “ชัชชวี วัฒนสุข” มั่นใจผลงานโตแกร่ง ตั้งเป้ารายได้ปี 67 โต Double-Digit แย้มเร็วๆ นี้ เตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ ในกลุ่ม Health and Wellness สร้าง New Growth พร้อมมุ่งมั่นผลักดันองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลัก ESG

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานในปี 2566 (มกราคม-ธันวาคม 2566) เป็นเงินสดในอัตรา 0.19 บาท/หุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เพื่อตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทุนในบริษัท และพร้อมก้าวเดินไปด้วยกันในอนาคตทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปี 2566 ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตามแผนงานที่วางไว้ โดยบริษัทมีรายได้รวม 1,715.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.67% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,536.37 ล้านบาท และปี 2566 มีกำไรสุทธิ 221.69 ล้านบาท“ที่ผ่านมาเราได้มีการพัฒนาโปรดักต์ใหม่ออกสู่ตลาดร่วมกับ 7-Eleven ในฐานะ Key Strategic Partner อย่างต่อเนื่อง และมีการขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในส่วนของ B2B และ B2C รองรับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลการดำเนินงานเติบโตตามเป้าหมาย”นายชัชชวี กล่าวว่า ปี 2567 ถือเป็น "ปีแห่งการสร้างฐานของ New Growth จากนวัตกรรมสินค้า Health and Wellness" ต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีความแข็งแกร่ง ผ่านความร่วมมือพันธมิตรควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (ESG) โดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต Double-Digit และมีแผนออกผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellness) ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวเร็วๆ นี้ และมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค เพราะสินค้าของบริษัทให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา และแผนการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคนอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าร่วมกับ 7-Eleven ในฐานะ Key Strategic Partner ไม่ว่าเป็นเครื่องดื่มเย็นในโถกด (Jet Spray) และเครื่องดื่ม Non-Coffee Menu ในมุม All Cafe ทั้งร้าน 7-Eleven ในประเทศไทย ร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชา และใน สปป.ลาว ที่คาดว่าจะช่วยผลักดันรายได้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้สำหรับธุรกิจ License Business ในปี 2567 จะมีคาแร็กเตอร์ตัวใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน License Business ของบริษัทมีทั้งคาแร็กเตอร์ต่างประเทศ และคาแร็กเตอร์ของไทย เช่น หมาจ๋า Warbie Yama Line Creators เป็นต้น หลังจากปีก่อนได้รับลิขสิทธิ์เป็นตัวแทนดูแลลิขสิทธิ์ และทำการตลาดในประเทศไทย สำหรับ “Bellygom” หมีสีชมพูสุดคิวท์ตัวแรกจากประเทศเกาหลีเป็นระยะเวลา 4 ปีในส่วนของบริษัท เฮลธ์ อินสไปร์ด แพลนเนต จำกัด (HIP) ที่เป็นบริษัทซึ่งมีแบรนด์ Bloss Natura ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และอาหารเสริมชั้นนำที่ผลิตจากประเทศเกาหลี คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2567 เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น และมีแผนเปิดตัวสินค้าใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขาย รับกระแส Health and Wellness ที่กำลังมาแรง