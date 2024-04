ANANขน13คอนโดพร้อมอยู่ในเมือง โรดโชว์บุกตลาดอินเตอร์

"อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ฯ" ผู้นำตลาดคอนโดฯติดรถไฟฟ้า แคมเปญการตลาด พร้อมโครงการพร้อมอยู่พร้อมโอน (READY TO MOVE) กว่า 13 โครงการ บน The Best Location ครอบคลุมทุกทำเลทั่วกรุงเทพฯ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างลงตัวที่สุด โดยมี 5 โครงการไฮไลท์ มาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ และ Cashback สูงสุด 1 แสนบาท นำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์และตรงใจกลุ่มลูกค้าต่างชาติ เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากการทำตลาดต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งด้านการขายอสังหาฯต่างประเทศ รับเห็นโอกาสจากกลุ่มต่างชาติที่มองหาที่อยู่อาศัยนอกประเทศเพื่อลงทุน และเป็นบ้านหลังที่สองในไทยในราคาที่จับต้องได้

รวมถึงการให้วีซ่าระยะยาว

บนทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ (The Best Location)

โคโค่ พาร์ค โครงการ ไอดีโอ โมบิ รางน้ำ โครงการ ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสต์พอยต์ โครงการ ไอดีโอ พระราม 9 – อโศก และ โครงการ เอลลิโอ เดล เนสท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและจุดหมาย Long Stay ของชาวต่างชาติหลังเกษียณอายุจากทั่วโลก การเข้ามาทำงานและการลงทุนต่างๆ ด้วยประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในทุกด้านมีค่าครองชีพที่ไม่แพง การรักษาพยาบาลที่ยอดเยี่ยม และมีโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในราคาสมเหตุผล ทำให้ประเทศไทย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นิยมมากแห่งหนึ่งของโลก รวมถึงเป็นเป้าหมายการอยู่อาศัยและลงทุนระดับโลก ด้วยศักยภาพการเป็นศูนย์กลางแหล่งเศรษฐกิจ ไลฟ์สไตล์ การศึกษา การแพทย์ การคมนาคมขนส่ง และมีโครงการอสังหาฯที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง โดยเฉพาะคอนโดฯ ระดับลักชัวรี่และซูเปอร์ลักชัวรี่ที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้ซื้อชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งพักอาศัยและการลงทุนที่จะได้รับผลตอบแทนทางการเงินที่คุ้มค่า ส่งผลให้สัดส่วนแนวโน้มความต้องการจากลูกค้าชาวต่างชาติเติบโต แทนที่ความต้องการจากภายในประเทศสำหรับที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติ ด้านความคุ้มค่าของการอยู่อาศัย ซึ่ง อนันดาฯ ถือได้ว่าเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ต่างชาติให้ความสนใจเป็นอันดับแรก จุดแข็งในฐานะผู้นำอสังหาฯติดรถไฟฟ้า ที่มีสินค้าที่ดีและมีคุณภาพพร้อมอยู่ พร้อมโอนและเป็นทำเลที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน ที่มูลค่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยัง สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าจากอินไซด์ของคนเมือง มุ่งเน้นในการปรับสินค้าจาก เพอโซน่า (Persona) นำเสนอห้องรูปแบบใหม่ (New Series) แต่งครบ ในภาพลักษณ์ใหม่ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวที่สุด และการมอบบริการที่เหนือระดับในราคาที่น่าลงทุน การันตีคุณภาพการบริหารจัดการและบริการ ภายใต้ ANANDA SUREสำหรับการบุกตลาดอินเตอร์ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย อนันดาฯ ในฐานะผู้นำตลาดต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2564 มียอดขาย 1,677 ล้านบาท ปี 2565 มียอดขายเพิ่มเป็น 3,464 ล้านบาท หรือเติบโต 107% และปี 2566 มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 6,989 ล้านบาท หรือเติบโต 102% โดยเป็นการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเอเจนท์ต่างชาติที่เป็นพันธมิตรกว่า 200 ราย เตรียมนำเสนอแคมเปญทางการตลาด พร้อมนำสินค้าคุณภาพเยี่ยมโครงการพร้อมอยู่พร้อมโอน (READY TO MOVE) กว่า 13 โครงการ บน The Best Location ครอบคลุมทุกทำเลทั่วกรุงเทพฯโดยมีโครงการไฮไลท์ อาทิ โครงการเป็นต้น (ข้อเสนอพิเศษ Cashback สูงสุด 100,000บาท, ฟรี ค่าส่วนกลางสูงสุด 5 ปี) ไปโรดโชว์ทั้งในหลายประเทศ อาทิ เช่น จีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, อินเดีย, พม่า, สิงคโปร์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย มุ่งเจาะกลุ่มนักลงทุนอสังหาฯและผู้ที่มองหาบ้านหลังที่สอง.