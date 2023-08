ANAN ลุยต่อ เปิดแฟลกชิป “อาร์เทล อโศก-พระราม 9” แนวราบลักชัวรี แพงสุด 60 ล้านบาท

อนันดาฯ ลุยบ้านเดี่ยวแนวราบ สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของโครงการแฟลกชิปบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรีของไทย เปิดตัว “อาร์เทล อโศก-พระราม 9” บ้านเดี่ยวสไตล์ลักชัวรีพูลวิลล่า ใจกลางพระราม 9 มูลค่าโครงการกว่า 4,000 ล้านบาท ชี้กระแสตอบรับดีเยี่ยม กวาดยอดขายก่อนเปิดตัวโครงการไปแล้วกว่า 1,700 ล้านบาท หรือ 42% ของมูลค่าโครงการ พร้อมเปิดให้จองอย่างเป็นทางการ และสามารถให้ชมบ้านตัวอย่างในงาน Pre-Sales วันที่ 26-27 ส.ค.นี้

“บ้านอนันดา”

โครงการอาร์เทล อโศก-พระราม 9 โครงการบ้านแฟลกชิปใหม่ล่าสุด บ้านเดี่ยวสไตล์ลักชัวรีพูลวิลล่า จำนวน 87 ยูนิต มูลค่าโครงการกว่า 4,000 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 35-60 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบระดับลักชัวรีของไทยยังคงส่งสัญญาณบวกและแข็งแกร่ง ซัปพลายในกลุ่มนี้ยังมีไม่มากนัก ขณะที่ดีมานด์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อสูง และเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ทำให้อนันดาฯ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการแนวราบมากขึ้น โดยมีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและตอบรับกับการเติบโตของธุรกิจแนวราบของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตขึ้น 7% ในครึ่งปีแรกของปีนี้ รวมถึงการปรับกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจแนวราบเป็น 20% คอนโดฯ 80% จากเดิม 15%ล่าสุด เปิดตัวโครงการระดับแฟลกชิปแนวราบของอนันดาฯ เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์ลักชัวรีพูลวิลล่า บนทำเลศักยภาพที่หาได้ยาก และอาจจะหาไม่ได้อีกแล้วบนทำเลใจกลางเมือง ใจกลางย่านพระราม 9 ที่พรั่งพร้อมด้วยทุกองค์ประกอบของการใช้ชีวิตเมือง พร้อมมอบสุนทรียะเพื่อการอยู่อาศัยสำหรับทุกเจเนอเรชัน ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูง (High Net Worth Individual) ในประเทศไทย มั่นใจได้ว่าโครงการนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า เพราะทำเลตรงนี้แวดล้อมไปด้วยสถาบันการศึกษาระดับอินเตอร์หลายแห่ง อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลชั้นนำระดับสูงที่ได้รับความนิยมหลายแห่งอีกด้วย“โดยในอนาคตเราตั้งใจให้โครงการอาร์เทล อโศก-พระราม 9 เป็นรูปแบบ (Platform) ของการพัฒนาโครงการแนวราบระดับลักชัวรีของอนันดาฯ ด้วยรูปแบบของโครงการอันตั้งอยู่บนทำเลใจกลางเมือง แวดล้อมด้วยธรรมชาติขนาดใหญ่ มีการออกแบบและพัฒนาด้วยความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า”ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แบรนด์อาร์เทล เป็นแบรนด์ระดับท็อปสุดของบริษัทฯ ในกลุ่มสินค้าบ้านแนวราบ “บ้านอนันดา” โดยโพซิชันของแบรนด์อาร์เทล จะเป็นแบรนด์บ้านสำหรับคนเมือง บนทำเลที่เป็นที่สุดของการอยู่อาศัยใจกลางเมือง ออกแบบฟังก์ชันตอบโจทย์ครอบครัวรุ่นใหม่ และเพื่อความสุนทรียะของการใช้ชีวิต รวมถึงเป็นแบรนด์ที่สะท้อนถึงความสำเร็จ ความมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนของผู้อยู่อาศัย ซึ่งแนวคิดของโครงการตั้งต้นมาจากแนวคิด “FLOW” อิสระแห่งการใช้ชีวิต ที่ให้ชีวิต “โฟล์ว” ไปในทุกๆ ด้าน เพราะด้วยโครงการตั้งอยู่บนทำเลใจกลางเมืองที่เชื่อมต่อทุกพื้นที่ สะดวกทุกการเดินทาง การออกแบบฟังก์ชันการใช้สอย เพื่อให้ชีวิต “โฟล์ว” ไปอย่างไม่รู้จบ สุนทรียะไปกับชีวิตอิสระเหนือทุกข้อจำกัดสำหรับแบรนด์อาร์เทล อนันดาฯ ได้พัฒนาแบรนด์นี้มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบรนด์ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากลูกค้า ด้วยความสำเร็จจาก 2 โครงการที่ปิดการขายไปเรียบร้อยแล้ว บน 2 ทำเลศักยภาพย่าน Extension CBD กับโครงการ อาร์เทล พัฒนาการ-ทองหล่อ ตั้งอยู่ในซอยพัฒนาการ 20 และโครงการ อาร์เทล เอกมัย-รามอินทรา ตั้งอยู่ในย่านถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา เดินทางเชื่อมต่อถึงย่านพระราม 9 และเอกมัยได้โดยสะดวกในภาพรวมของได้มีการกำหนด DNA ในการพัฒนาโครงการที่ชัดเจน คือ 1.Best Location การเลือกสรรทำเลดีที่สุดในย่านนั้น 2.Urban Lifestyle ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบคนเมืองรุ่นใหม่ 3.Unique Design การออกแบบที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตอบโจทย์รสนิยมคนรุ่นใหม่ และ 4.Quality of Life คุณภาพชีวิตที่ดี อุ่นใจเมื่อเข้ามาอยู่อาศัย และมั่นใจในคุณภาพและบริการหลังการขาย ภายใต้มาตรฐาน Ananda Sureกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจบ้านจัดสรร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการอาร์เทล อโศก-พระราม 9 เริ่มต้นด้วยแนวคิด The Infinite Flow of Life เพื่อให้การใช้ชีวิต “โฟล์ว” เหนือทุกข้อจำกัด ทุกด้านของการใช้ชีวิต ถือเป็นโครงการบ้านบนทำเลคอนโดฯ ก็ว่าได้ บนทำเลกลางเมือง ใจกลางพระราม 9 ที่นับว่าเป็นช่วงที่เชื่อมต่อโดยตรงกับย่านสำคัญหลายย่านทั้ง อโศก รามคำแหง เอกมัย ทองหล่อ เลียบด่วน เทียมร่วมมิตร ศูนย์วัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นย่าน CBD ที่ดีที่สุดเพียงย่านเดียวของกรุงเทพฯ พร้อมแวดล้อมด้วยธรรมชาติในโครงการกว่า 2 ไร่ โครงการมีการออกแบบและพัฒนาด้วยความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการนี้ค่อนข้างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลชั้นนำที่รายล้อมโครงการ กลุ่มครอบครัวที่มีลูกเรียนที่โรงเรียนอินเตอร์ใกล้ๆ โครงการ หรือกลุ่มผู้บริหารที่เป็นครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตในเมือง มีฟังก์ชันการใช้สอยในบ้านที่เข้าใจครอบครัวรุ่นใหม่ด้วย Design Concept ภายใต้แนวคิด Urban Luxury Pool Villa ที่จะทำให้การอยู่อาศัยเป็นการใช้ชีวิตในพูลวิลล่าหรูใจกลางเมือง โดยคอนเซ็ปต์ของโครงการอาร์เทล อโศก-พระราม 9 มี 3 องค์ประกอบหลักที่น่าสนใจดังนี้1.Boundless Connection คือ การเลือกทำเลใจกลางเมืองที่ดีที่สุดมาใช้ในการพัฒนาโครงการ เพราะเชื่อว่า “เวลา” เป็นต้นทุนที่มีค่าที่สุด ซึ่งทำเลของโครงการเป็นตำแหน่งที่สามารถเดินทางได้สะดวกเพราะอยู่กลางเมือง ใกล้กับทางขึ้นทางด่วนพิเศษฉลองรัช เพียง 7-10 นาทีเท่านั้น2.Flow of soul บ้านใจกลางเมือง ที่ชีวิตรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ และสะท้อนความเป็นตัวตนผ่านรูปแบบการดีไซน์ และวัสดุระดับดีที่สุด ตัวโครงการมีการใส่ใจในการเลือกรายละเอียดตัววัสดุ เพราะเป็นสิ่งที่ผู้อาศัยต้องสัมผัสใช้งานในทุกๆ วัน3.The Canvas of life คือ การออกแบบฟังก์ชันที่จะทำให้ทุกเจเนอเรชั่นใช้เวลาร่วมกันอย่างลงตัวภายใต้แนวคิด Penthouse on ground โดยตัวบ้านของโครงการมีขนาดพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่ 335 ตารางเมตร ไปจนถึง 546 ตารางเมตร ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอรองรับกับทุกฟังก์ชันการใช้งานของทุกเจเนอเรชันที่สุดของทำเล “บ้านใจกลางเมือง” เจาะกลุ่มตลาดของคนเมือง ห่างจากรถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีประดิษฐมนูธรรม เพียง 1.3 กม. สะดวกทุกด้านการใช้ชีวิต แวดล้อมด้วยธรรมชาติขนาดใหญ่กว่า 2 ไร่ ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่กว่า 300 ต้น พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวทุกหลัง พื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงการออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่เข้าใจความต้องการของผู้อยู่อาศัย สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระ แบบบ้านประกอบไปด้วย 3 รูปแบบ คือแบบ Arche มีขนาดที่ดินเริ่มต้น 42.0 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอย 335 ตารางเมตรแบบ Apex ขนาดที่ดินเริ่มต้น 50.0 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอย 434 ตารางเมตรแบบ Ample มีขนาดที่ดินเริ่มต้น 74.0 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอย 546 ตารางเมตรโดยรอบโครงการรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า โรงเรียน และโรงพยาบาล เช่น เซ็นทรัลพระรามเก้า เอ็มควอเทียร์ โรงพยาบาลพระรามเก้า โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลปิยะเวท โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ และโรงเรียนนานาชาติ KIS International Schoolโครงการบ้านอาร์เทล อโศก-พระราม 9 เตรียมเปิดให้จองอย่างเป็นทางการ และพร้อมให้ชมบ้านตัวอย่างในวันที่ 26-27 สิงหาคมนี้