MORE..ชนวนห้ามซื้อ NVDR / สุนันท์ ศรีจันทรา

การซื้อขายหุ้น NVDR เกิดขึ้นเมื่อปี 2543 เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้อย่างคล่องตัว โดยไม่ถูกจำกัดจากข้อกำหนดสักส่วนการถือครองหุ้นบริษัทจดทะเบียนเพราะก่อนที่จะมี NVDR นักลงทุนต่างชาติมีปัญหาการซื้อหุ้นบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติไม่เกิน 49% ของทุนจดทะเบียนเมื่อสัดส่วนการถือครองหุ้นเต็มเพดานที่กำหนด ต่างชาติจะซื้อหุ้นเพิ่มไม่ได้ จะต้องรอซื้อจากกระดานต่างประเทศ เมื่อมีผู้เสนอขายเท่านั้นตลาดหลักทรัพย์จึงเปิดช่องทางให้ต่างชาติ ตั้ง NVDR ขึ้นมา โดยต่างชาติสามารถซื้อ NVDR โดยไม่มีข้อจำกัดสัดส่วนการถือครอง และได้รับสิทธิประโยชน์ทุกอย่าง เหมือนการถือหุ้น เพียงแต่ไม่มีสิทธิโหวตเสียงในการประขุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นแต่ระยะหลัง มีนักลงทุนรายใหญ่ เจ้ามือหุ้นและเจ้าของหุ้นใช้ NVDR เป็นช่องทางการสร้างภาพลวงตา ครอบงำบริษัทจดทะเบียน และการปั่นหุ้น โดยเข้าไปซื้อ NVDR ซึ่งอาจเปิดบัญชีซื้อขายกับโบรกเกอร์ในต่างประเทศสวมรอยเป็นนักลงทุนต่างชาติซื้อเกินสัดส่วน 5% ของทุนจดทะเบียนและไม่ต้องรายงานการถือครอง ทำให้นักลงทุนในประเทศสำคัญผิด คิดว่าต่างชาติสนใจหุ้นบริษัทจดทะเบียนบางแห่งทั้งที่เป็นบริษัทขนาดเล็ก ไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ และผลประกอบการย่ำแย่ และแห่กันเข้าไปเก็งกำไร หุ้นที่มีสัดส่วนการถือ NVDR จำนวนมากระหว่างปี 2563 ถึง 2566 จำนวนนักลงทุนไทยที่ซื้อขาย NVDR เติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 3.2 เท่าตัว จากจำนวน 9,430 ราย เพิ่มเป็น 30,397 รายโดยมีจำนวนมากกว่านักลงทุนต่างชาติ 18,966 ราย (ตัวเลขเมื่อสิ้นเดือนกันยายนปี 2566)การปั่นหุ้น บริษัท มอร์รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE โดยมีนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจ่ริญ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ MORE และพวกรวม 18 คน เป็นอีกชนวนเหตุที่ก.ล.ต.ออกประกาศห้ามนักลงทุนไทยซื้อ NVDR เพิ่มเพราะก่อนตรวจพบพฤติกรรมปั่นปรากฏว่ามีการซื้อ NVDR หุ้น MORE จำนวนมาก ทำให้เกิดคำถามในช่วงนั้นว่านอกจากห้ามนักลงทุนไทยซื้อ NVDR เพิ่มแล้ว ก.ล.ต.ยังกำหนดให้โบรกเกอร์ไทยแจ้งลูกค้าที่เป็นโบรกเกอร์ต่างชาติ ไม่ให้รับคำสั่งซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ที่มีผลทำให้ผู้ลงทุนไทยมี NVDR เพิ่มขึ้น และให้เปิดเผยข้อมูลลูกค้าในธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR เพื่อให้โบรกเกอร์ไทยรู้ตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์ที่มีสัญชาติไทยหลายปีแล้วที่ NVDR ตกเป็นเครื่องมือของแก๊งมิจฉาชีพในตลาดหุ้นแต่ต่อจากนี้ ต่างชาติเท่านั้นที่มีสิทธิซื้อขาย NVDR ฝรั่งหัวดำหมดสิทธิ และควรเป็นเช่นนั้นตั้งแต่เมื่อ 23 ปีที่แล้วใครรู้ตัวว่า ถือหุ้นปั่นไว้ รีบโกย เทขายทิ้ง เผ่นก่อนเถอะโยม