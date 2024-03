'Hons'ลุยคอลเลคชั่นสินค้าภายในห้องน้ำ ชูนวัตกรรม-ความคุ้มค่า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

"ลีน่า พี.แอล.โฮม"ผู้ผลิตก๊อกน้ำแบรนด์ "Hons" เปิดกลยุทธ์รุกตลาดสินค้าใช้งานในห้องน้ำ รองรับตลาดและความต้องการซื้อที่เติบโตสูง เน้นสินค้าเฉพาะกลุ่ม รับเทรนด์ผู้บริโภคในปัจจุบัน เพิ่มช่องทางการขายในโฮมโปร และ เมกะโฮม ให้ครบทุกสาขา เปิด Collectionใหม่ Mountain Grey วางเป้าปี 67 ภาพรวมธุรกิจเติบโต 15-20% คาดยอดขายในกลุ่มปีนี้กว่า 300 ล้านบาท





"โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่เข้าสู่สินค้ากลุ่มอาบน้ำ แบรนด์ HONS ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเป็นอย่างมาก แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะประสบปัญหากับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่สินค้าก๊อกน้ำของบริษัท เติบโตมาทุกๆปี ตลาดค่อนข้างใหญ่ มูลค่าในโฮมโปรประมาณ 5,000 ล้านบาท เนื่องจาก HONS มีจุดเด่นในเรื่องของนวัตกรรมและการใส่ใจเรื่องคุณภาพที่จะส่งมอบความคุ้มค่าใหักับลูกค้า เช่น ความแข็งแรงของวาล์วน้ำ ที่ผ่านการทดสอบการเปิดปิดอย่างต่อเนื่องกว่า 50,000 ครั้ง และมีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลาย ในราคาที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งมีราคาเริ่มต้น 129 บาท ไปจนถึงชุดเรนชาวเวอร์ประมาณ 14,900 บาท"

"ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ HONS เจาะกลุ่มลูกค้า Modern Trade ของ Home Pro สัดส่วนกลุ่มนี้ (B to C ถึงร้อยละ 90) และกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา ลูกค้าโครงการโรงแรม หมู่บ้าน มีสัดส่วนอีกราวร้อยละ 10 ซึ่งจะมีแผนจะขยายตลาดอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ซึ่งจะผลักดันให้กลุ่ม B to B เพิ่มเป็นร้อยละ 15 ได้"

"เราประเมินว่า กลุ่มสินค้าก๊อกน้ำในปีนี้น่าจะเติบโตได้ประมาณร้อยละ 15-20 จากยอดขายเกือบ 200 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา และเมื่อรวมกับสินค้าประเภทไฟฟ้าและสินค้าชั้นวาง คาดจะมียอดขายรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท"

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีน่า พี.แอล.โฮม จำกัด ผู้ผลิตนวัตกรรมเรื่องบ้านและผู้ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ ภายใต้แบรนด์ "Hons" กล่าวว่า เดิมบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทไฟฟ้า (LED) ภายใต้ซึ่งขายมานานกว่า 10 ปี บวกกับประสบการณ์ด้านการขายผ่านโมเดิร์นเทรดในสาขาโฮมโปรกว่า 90 สาขา จึงวางแผนที่จะขยายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบ้าน ไปในกลุ่มประเภทอื่นๆเพิ่มขึ้น และจากการศึกษาข้อมูลทางการตลาดพบว่า ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ เป็นตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำทั้งหมดกว่า 250 รายการ ภายใต้แบรนด์ HONSสำหรับทิศทางตลาดในปี 2567 นี้ นายวุฒิรัฎฐ์ กล่าวว่า บริษัทวางแผนเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นจะสินค้าเฉพาะกลุ่มให้มากขึ้น เพื่อตอบรับกับเทรนด์ผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมถึงเพิ่มช่องทางการขายในเมกะโฮมทุกสาขา ปัจจุบันสินค้าHONS ทั้งหมดวางขาย SCHEMATIC และพื้นที่ Booth รวมไปถึงมีการพัฒนาเรื่องพื้นที่การขายปัจจุบันมีการขยายพื้นที่เข้าไปในสาขา Modern Trade โดยเฉพาะโฮมโปร กว่า 90 สาขา อีกทั้งยังเจาะกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา ช่าง ด้วยการเพิ่มสินค้าที่สอดคล้องกับกลุ่มผู้รับเหมาและงานช่าง โดยเข้าจำหน่ายที่เมกาโฮมแล้วกว่า 8 สาขา และมีแผนเพิ่มสินค้าเข้าไปให้ครบ 27 สาขา ซึ่งจะมีส่วนเพิ่มยอดขายได้กว่า 10 ล้านบาทขณะเดียวกัน มองว่าตลาดกลุ่มสินค้าภายในห้องน้ำขนาดใหญ่ หรือ Bathroom เติบโตต่อเนื่องในทุกปี รวมไปถึงมีนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้การใช้งานสะดวกสบายมากขึ้น และปัจจุบันผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้า นอกจากจะต้องดูมีดีไซน์ทันสมัยแล้วจะต้องเลือกให้สอดคล้องกับการใช้งาน พร้อมทั้งยังคงนิยมเทรนด์ Customize personalization ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเองล่าสุด HONS ได้เปิดตัวสินค้าใช้งานในห้องน้ำ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beyond Bathroom Solution ที่มีการออกแบบดีไซน์สินค้าเป็นเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำใคร โดดเด่นด้วยสีเทาที่ให้ความรู้สึกหรูหราและผ่อนคลายไปพร้อมๆ กัน โดยเราเทคโนโลยีชั้นสูงด้วย PVD Coating จึงทำให้สีมีความทนทานที่สูง ซึ่ง Collection Mountain Grey มีเฉพาะแบรนด์ HONS และมีขายที่โฮมโปรเท่านั้นสำหรับ Collection นี้มีสินค้าด้วยกันทั้งหมด 18 รายการ ที่จะรังสรรค์ห้องน้ำให้มีความเป็นเอกลักษณ์ ดูหรูหราทันสมัย โดยสินค้า Collection Mountain Grey จะมีสินค้าที่ประกอบไปด้วย Rain Shower Mixer (เรนชาวเวอร์ผสม), Shower Set (ฝักบัวสายอ่อน), Rinsing Spray (สายฉีดชำระ), Faucet Sink (ก๊อกซิงค์เคาน์เตอร์), Faucet (ก๊อกอ่างล้างหน้า), Stop Valve (สต๊อปวาล์ว), Shower Valve (วาล์วฝักบัว), Shower Mixer(ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ / ก๊อกผสมยืนอาบ), Accessories (อุปกรณ์ตกแต่ง) อีกด้วยนอกจากนี้ HONS ยังได้เข้าร่วมแคมเปญ โฮมโปร แลกเก่าเพื่อโลกใหม่ ในกลุ่มสินค้าก๊อกน้ำและฝักบัว เพียงนำสินค้าที่สภาพไม่สมบูรณ์ และไม่จำเป็นต้องซื้อจากโฮมโปร มาแลกซื้อสินค้าใหม่กลับบ้าน พร้อมรับส่วนลดพิเศษสูงสุด 2,000 บาท ผ่อน 0% นานสูงสุด 3 เดือนกับบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดที่ร่วมรายการ ที่โฮมโปรและเมกาโฮมทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567 นี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลกกับโฮมโปร เพราะของเก่าที่ใช้แล้วเราจะนำไปจัดการอย่างถูกวิธีและยั่งยืนสำหรับผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ HONS มีกลุ่มสินค้าทั้งหมด 11 กลุ่ม ได้แก่ 1. เรนชาวเวอร์ (Rain Shower), 2.สไลด์บาร์ (Slide Bar), 3.ฝักบัวสายอ่อน (Shower Set), 4.สายฉีดชำระ (Rinsing Spray), 5.ก๊อกอ่างล้างหน้า-ล้างมือ (Faucet), 6.ก๊อกซิงค์ล้างจาน (Sink Faucet), 7.ก๊อกล้างพื้น (Wall Tap), 8.วาล์วฝักบัว (Shower Valve), 9. สต๊อปวาล์ว (Stop Valve), 10.อุปกรณ์ตกแต่ง (Accessories) และ 11. อุปกรณ์อะไหล่ (Spare Part) เรียกได้ว่ามีสินค้าครอบคลุมทุกการใช้งาน และความต้องการของลูกค้าครบวงจร.