BBL-AIA ออกประกันชีวิตพ่วงสุขภาพ ค่ารักษาไม่จำกัดครั้ง เบี้ยเริ่มต้นวันละ 16 บาท

เปิดเผยว่า จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังสถานการณ์ โควิด-19 พบว่าผู้บริโภคหันมาสนใจซื้อประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัย แต่การเลือกซื้อประกันสุขภาพยังคงเลือกซื้อความคุ้มครองตามความจำเป็น และเบี้ยประกันไม่สูงมากนัก ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการเตรียมความพร้อมด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ หากต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในอนาคต ธนาคารกรุงเทพได้ร่วมมือกับเอไอเอ ประเทศไทย พันธมิตรด้านประกันชีวิต ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “บี ทูเกตเทอร์ ฟอร์ เฮลธ์ (Be Together For Health)” ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน รวมถึงให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิต ด้วยค่าเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มที่ใช้บริการโมบายแบงกิ้ง ซึ่งเสนอขายผ่านช่องทาง ‘โมบายแบงกิ้ง ธนาคารกรุงเทพ’ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา พร้อมจุดเด่นความคุ้มครองด้วยค่ารักษาพยาบาลที่ไม่จำกัดจำนวนครั้งและวงเงินรวมต่อปี ด้วยเบี้ยประกันแบบสบายกระเป๋า เริ่มต้นเพียงวันละ 16 บาทเท่านั้น“ประกัน Be Together For Health ถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว จึงเสนอขายผ่านช่องทาง ‘โมบายแบงกิ้ง ธนาคารกรุงเทพ’ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน ที่สำคัญค่าเบี้ยประกันไม่สูง ตัดสินใจซื้อได้ง่าย แต่ได้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนมีวงเงินเพียงพอต่อการรักษาพยาบาล ช่วยให้ลูกค้าลดความกังวล และมีเวลาทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ได้จนกว่าจะพอใจ ตรงใจคนยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายและมีความเป็นส่วนตัว เพราะธนาคารกรุงเทพพร้อมที่จะเป็น “เพื่อนคู่คิด” ให้ลูกค้าทุกกลุ่มและพร้อมดูแลเคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์” น.ส.พรพิมล กล่าวทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพและเอไอเอ ประเทศไทย ได้ร่วมกันนำเสนอขายประกันชีวิตผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีแก่ลูกค้า โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการต่างๆ ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ Be Together For You แบบประกันชีวิตและสุขภาพ ที่เน้นให้ความคุ้มครองสูง ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะแต่ละบุคคล (Personalized Individual Needs) และ Be Together Smart Care แบบประกันสำหรับการคุ้มครอง 5 โรคร้ายแรง รวมถึงล่าสุด Be Together For Health ที่มาช่วยเติมเต็มความอุ่นใจให้แก่ลูกค้า และหมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลน.ส.อรรัตน์ ชุติมิต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธมิตรธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์เชิงกลยุทธ์ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า แบบประกันคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ Be Together For Health เป็นแบบประกันที่เหมาะสำหรับทุกคน ที่ต้องการเพิ่มความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพเพิ่มเติมแบบสบายกระเป๋า แต่ได้ความคุ้มครองที่ครบถ้วน ซึ่งรับประกันตั้งแต่อายุ 20-60 ปี สามารถชำระเบี้ยประกันและได้รับความคุ้มครองได้จนถึง 85 ปี เลือกชำระค่างวดประกันได้ทั้งแบบรายเดือน และรายปี โดยมี 2 แผนความคุ้มครองให้เลือก ได้แก่ แผน 1 วงเงินความคุ้มครอง 30,000 บาท หรือ แผน 2 วงงเงินความคุ้มครอง 60,000 บาท โดยมีจุดเด่นของความคุ้มครองได้แก่- เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง วงเงินไม่เกินครั้งละ 30,000 หรือ 60,000 บาท (เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นตามแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ) ไม่จำกัดจำนวนครั้งเข้ารับการรักษาและวงเงินรวมต่อปี- ผลประโยชน์แยกวงเงิน แบบเหมาจ่ายต่อรอบปีกรมธรรม์ สำหรับการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสี รักษาหรือเคมีบำบัด วงเงินไม่เกินครั้งละ 30,000 หรือ 60,000 บาท (เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นตามแผนประกันภัยที่เลือกซื้อ)-.ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิต สูงสุด 90,000 บาท- สมัครง่ายผ่านแอปพลิเคชัน ‘โมบายแบงกิ้ง ธนาคารกรุงเทพ’ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ