JSP ทรานส์ฟอร์มด้านสุขภาพครบวงจร ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 750 ล้าน

โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) ฉลอง 70 ปีแห่งแบรนด์สุภาพโอสถ พร้อมทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ความยั่งยืน ด้วยพันธกิจ 3 Best ตั้งเป้ายอดขายปี 2567 รวม 750 ล้านบาท ผ่านกลยุทธ์การใช้พรีเซนเตอร์สร้างการรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรก “แม่อี๊ด ดวงใจ หทัยกาญจน์” กับผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำ

นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (JSP) เปิดเผยว่าปี 2567 เป็นก้าวที่สำคัญของ JSP กับการอยู่คู่สังคมไทยมา 70 ปี นับจากวันแรกที่ก่อตั้งขึ้นในรูปแบบของร้านขายยาแผนโบราณ ในนาม “ ห้างอั้งง้วนเฮง สุภาพโอสถ” เมื่อปี พ.ศ.2494 จากร้านขายยาเพียง 2 คูหาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกลายมาเป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณที่ได้มาตรฐาน GMP รวมถึงได้ขยายธุรกิจไปสู่โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคนและสัตว์ รวมถึงต่อยอดไปสู่ธุรกิจด้านสุขภาพอย่างครบวงจร ทั้งบริษัทด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) บริษัทผลิตน้ำยาฟอกไต การทำตู้กดยา และคลินิกแพทย์แผนไทย เป็นต้น ปัจจุบัน JSP จึงเป็นผู้ให้บริการที่มีธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำในโอกาสครบ 70 ปี แบรนด์สุภาพโอสถ JSP จึงได้ตั้งเป้าหมายในการต้องเป็นที่สุด 3 ด้าน หรือ 3 Best ซึ่งจะเป็นพันธกิจสำคัญที่ JSP จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพให้สมกับชื่อเสียงที่สั่งสมมาตลอด 70 ปีคือ1.The Best Ingredients ทุกผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม JSP การันตีส่วนผสมคุณภาพที่ดีที่สุด2.The Best Research and Development ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม JSP พัฒนาจากงานวิจัยเชิงลึก จากห้องแล็บที่ทันสมัยที่สุด ดึงคุณค่าวัตถุดิบไทยให้โดดเด่นอย่างแท้จริง3.The Best Production Standard ด้วยการผลิตโดยโรงงานคุณภาพมาตรฐาน GMP ของ JSP ที่ได้รับการรองรับจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก สร้างความมั่นใจผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยได้มาตรฐานจาก 3 พันธกิจดังกล่าวจะทำให้ JSP ทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ความยั่งยันและส่งต่อความยั่งยืนนี้ไปสู่ทุกหน่วยของสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจภายใต้ 5 บริษัท ดัดังนี้1.JSP ดำเนินธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบวงจร โดยมีโครงสร้างรายได้มาจากทั้งสินค้าที่เป็น Own Brand และรายได้จากการรับจ้างผลิต หรือ OEM ปัจจุบันรายได้ทั้ง 2 ด้านมีสัดส่วนอยู่ที่ 40% และ 60%2.บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (GWM) ดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตน้ำยาล้างไต (A-B Solution) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาสำหรับผู้ป่วยฟอกไต เครื่องฟอกไตเทียม เข็มต่อสายฟอกเลือด และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเลือด นอกจากนี้ GWM ยังถือหุ้นในบริษัท วารี เมดิคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจการติดตั้งระบบน้ำ และจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำและติดตั้งระบบน้ำบริสุทธิ์3.บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CDIP ประกอบธุรกิจด้านการรับจ้างวิจัยเชิงวิชาการในห้องปฏิบัติการ รับจ้างทดสอบและวิเคราะห์ผลทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงจัดงานฝึกอบรมและสัมมนา และส่วนงานให้คำปรึกษาการยื่นขอทุนวิจัยด้านการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ CDIP ยังได้เข้าลงทุนในบริษัท เมดิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MEDIS) เจ้าของตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง (24-Hour Medicine Dispenser Platform)4.บริษัท แคร์ซูติก จำกัด ให้บริการด้านอินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ที่มีทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา รวมถึงรับจ้างผลิต (OEM) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอาง รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคน และสำหรับสัตว์เลี้ยง ที่ครอบคลุมทั้งสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เช่น สุนัข และแมว สัตว์เลี้ยงเพื่อการแข่งขันและประกวด เช่น ไก่ชน ม้าแข่ง นกสวยงาม เป็นต้น5.สุภาพโอสถ สหคลินิก คลินิกรักษาด้วยแพทย์แผนไทย ในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน กล้ามเนื้อ ลมในท้อง ปวดตามข้อ ผิวพรรณ และภูมิแพ้ ซึ่งบริษัทตั้งเป้าเปิดให้ครบ 10 สาขาภายใน 5 ปี เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้คนทั่วไปได้เข้าถึงและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สุภาพโอสถ สินค้า Own Brand ของ JSPสำหรับเป้าหมายธุรกิจปี 2567 JSP คาดว่าจะมีรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 750 ล้านบาท และในอนาคตหากสามารถควบรวมกิจการได้อีกเป้าหมายรายได้อาจจะเพิ่มขึ้นได้มากกว่าปีละ 200 ล้านบาทนายพิษณุ แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด JSP กล่าวว่า จากเป้าหมายยอดขายปี 2567 ที่ 750 ล้านบาทนั้น ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ไม่ได้ท้าทายจนเกินไป เนื่องจากสัญญาณการเติบโตของสินค้า Own Brand เป็นไปด้วยดี และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะนับจากการะบาดของโควิด-19 ที่ผู้คนให้ความสำคัญกับการรักษาด้วยธรรมชาติทดแทนการใช้ยาจากเคมี ส่งผลให้ธุรกิจ OEM และ Own Brand ในส่วนของสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมาเติบโตปีละ 17% โดยสินค้าที่ได้รับการตอบรับสูงสุด 5 อันดับได้แก่ 1.น้ำมันงาดำรำข้าว 2.4mix oil 3.Fish oil 4.Spirulina และ 5.Altimusโ ดยปัจจัยสนับสนุนให้สินค้าเหล่านี้เติบโตอย่างโดดเด่นมาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่1.มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ให้ความรู้สึกปลอดภัยและสบายใจไม่แตกต่างจากการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวัน จึงตอบโจทย์เทรนด์การลดใช้ยาเคมี2.โครงสร้างสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพ เช่น ปวดเข่า ผิวแห้ง นอนไม่หลับ เป็นต้น3.ราคาจับต้องได้ง่ายกว่ายาเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศส่วนกลยุทธ์ทางการตลาดของ JSP นั้น ปีนี้เนื่องในโอกาสครบ 70 ปี แบรนด์สุภาพโอสถ JSP จะเริ่มทำการตลาดมากขึ้น ด้วยการใช้พรีเซนเตอร์ เพื่อให้ตลาดรับรู้สินค้าได้กว้างขึ้น โดยปีนี้ได้เปิดตัวแม่อี๊ด ดวงใจ หทัยกาญจน์ ในผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำรำข้าว สุภาพโอสถ โดยการเลือกแม่อี๊ดเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย และเป็นการสะท้อนการเป็นผู้ให้บริการที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวยานของ JSP รวมถึงตัวสินค้าน้ำมันงาดำรำข้าว สุภาพโอสถ เป็นสินค้าที่มีสรรพคุณ ดูแลข้อและเข่า จึงเป็นสินค้าตัวแรกของ JSP ที่นำมาเป็นสินค้าเรือธงในปีนี้ เพราะสะท้อนคุณภาพ JSP ที่เข้าถึงได้ง่าย แต่คงสรรพคุณที่หลากหลาย จนเป็นสินค้าที่หนึ่งในใจผู้บริโภคในทุกวันนี้