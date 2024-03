กรุงศรีฯ ตั้งเป้าสินเชื่อรายใหญ่โต 4-6% สานต่อ ESG Finance ยกระดับวาณิชธนกิจ

เปิดเผยว่า แผนงานของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตด้านสินเชื่อที่ 4-6% จากยอดคงค้างสินเชื่อรายใหญ่ ณ สิ้นปี 2566 ที่ 290,000 ล้านบาท โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ตลาดการเงินเพื่อความยั่งยืนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อส่งเสริมลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านสู่เส้นทางการเงินเพื่อความยั่งยืน โดยฝ่าย ESG Finance (ESG Finance Department or EFD) เดินหน้าให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินเพื่อความยั่งยืน (ESG Finance) รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยวางแผนในช่วงการเปลี่ยนผ่าน โดยจะปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่าย MUFG พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบพอร์ตสินเชื่อของธนาคารตามมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) นอกจากนี้ จะยังคงสานต่อกิจกรรมการให้ความรู้ผ่านเวทีสัมมนาต่างๆ โดยจะจัดงานสัมมนาครั้งใหญ่ Krungsri-MUFG ESG Symposium 2024 เพื่อช่วยส่งเสริมระบบนิเวศด้านความยั่งยืนให้ประเทศไทยพร้อมกับเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านวาณิชธนกิจเพื่อช่วยยกระดับการแข่งขันให้ธุรกิจไทยแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น ผ่านความร่วมมือกับทุกหน่วยงานของกรุงศรีกรุ๊ป กับ MUFG และเครือข่ายธนาคารพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสนับสนุนการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนและตรงตามความต้องการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การระดมทุนจากการกู้ยืม การระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ (Debt Capital Markets) การทำสินเชื่อโครงการ (Project Finance/Structure Finance) ในหลายๆ อุตสาหกรรมทั้งพลังงานหมุนเวียน ศูนย์ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน การซื้อขายและควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions) การระดมทุนผ่านตลาดตราสารทุน (Equity Capital Markets) โดยในปีที่ผ่านมามีการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ให้หลายบริษัท เช่น บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (SAV) ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ โดยประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางอากาศของประเทศกัมพูชาภายใต้สัมปทานแต่เพียงผู้เดียว โดยเป้าหมายสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนยังคงเดิมที่ 100,000 ล้านบาท ภายในปี 2030"โจทย์การเติบโตของสินเชื่อที่ตั้งไว้ 4-6% ค่อนข้างท้าทายในสภาวการณ์เช่นนี้ ในช่วง 2 เดือนแรกของปี ธุรกิจรายใหญ่โดยมากจะยัง Wait & See ในหลายๆ เรื่องทั้งปัจจัยในต่างประเทศ และในประเทศ โดยเฉพาะทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่จะมีผลต่อต้นทุนเงินของเขา ขณะเดียวกัน งบประมาณที่ยังไม่ออกมามีผลต่อกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหวังว่าในช่วง 3 ไตรมาสหลังของปีจะดีขึ้น นอกจากนี้ การแข่งขันด้านราคาสำหรับสินเชื่อรายใหญ่จะสูงขึ้นเพราะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพที่ดี หลายๆ สถาบันการเงินอยากเข้ามา ทำให้รายได้ดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้เติบโตมากแม้สินเชื่อจะโต ทำให้เราหันมาให้ความสำคัญกับธุรกิจวาณิชธนกิจที่จะเข้ามาหนุน รวมทั้งยังเป็นการให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น ไม่ว่าในด้านการระดมทุนจะมีทั้งด้านสินเชื่อ การออกหุ้นกู้ หรือการระดมทุนผ่าน IPO และบริการที่ปรึกษาในการซื้อและควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions) เช่น ที่ผ่านมาได้เป็นที่ปรึกษาให้บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการร่วมทุนในโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยรวมกับพันธมิตรซึ่งเป็นนักลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน"