จระเข้–คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์ ที่มีผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย 2 ปีซ้อน

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมเพื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่ง ครบวงจรตั้งแต่ฐานรากจนถึงหลังคา คว้ารางวัล Best Brand Performance on Social Media 2 ปีซ้อน เป็นแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขากลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง Construction Material ได้รับรางวัล Finalist เป็นหนึ่งในห้าของแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย ในงานประกาศรางวัล THAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งที่ 12 จัดโดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด





ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด ได้กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จระเข้ได้รับคัดเลือกให้เป็นแบรนด์ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีการส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างถูกต้อง และที่สำคัญเราได้รับรางวัลสุดพิเศษนี้ 2 ปีซ้อน จากงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 และล่าสุด ครั้งที่12 สาขากลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง Construction Material ในช่วงที่ผ่านมาจระเข้มุ่งเน้นการเข้าใจเป็นหลัก ศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เทรนด์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ร่วมไปถึงฟังก์ชั่นของการเข้าใจ Platform Online ที่ตอบโจทย์การตัดสินใจซื้อ พร้อมปรับเปลี่ยนการทำตลาดโดยให้ความสำคัญไปที่ช่องทางออนไลน์ เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารแคมเปญของแบรนด์ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย ทั้ง Facebook, YouTube, Tiktok และ Instagram และทำ Branded Content ในรูปแบบ How to เข้าถึง End User สอดรับกับวิถีชีวิตยุคนี้ ที่เราต่างให้ความสำคัญกับที่พักอาศัยมากขึ้นสำหรับ Jorakay Official Platforms มีหลากหลายช่องทาง ที่เชื่อมโยงทุกประสบการณ์ พร้อมตอบรับทุกความต้องการของลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและผลิตภัณฑ์จากจระเข้ สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด ในช่องทางดังนี้Facebook Page จระเข้ – JORAKAY ที่รวบรวมข้อมูลความรู้ ตลอดจนโปรโมชั่นพิเศษของสินค้าและบริการจากจระเข้ พร้อมแช็ต พูดคุยผ่าน Facebook Messenger เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารข่าวสารการรับสมัครงาน กิจกรรมองค์กรFacebook Page Jorakay Corporation ที่รวบรวมข้อมูล ความเป็นมา และข่าวสารของจระเข้ พร้อมแช็ตพูดคุยผ่าน Facebook Messenger เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารระหว่างแบรนด์กับลูกค้าInstagram Jorakay_official : แหล่งรวมเทรนด์ ดีไซน์ และไอเดียสำหรับการตกแต่งบ้านYouTube จระเข้ – JORAKAY : ช่องทางที่รวบรวมสื่อวิดีโอข้อมูล และวิธีการใช้งานของสินค้าและบริการจากจระเข้Line @JORAKAY FAMILY : ช่องทางนำเสนอข้อมูล ตลอดจนโปรโมชั่นพิเศษของสินค้าและบริการการสะสมคะแนนแลกของรางวัลสำหรับสมาชิกจระเข้TikTok @jorakay_official : ช่องทางสำหรับเจ้าของบ้าน นำเสนอเนื้อหาการใช้สินค้าง่าย ๆ สั้น ๆ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงพาชมโครงการที่ใช้ผลิตภัณฑ์จระเข้และยังมีเว็บไซต์ คือ www.jorakay.co.th ที่ใช้เป็นช่องทางหลักในการรองรับลูกค้าที่ค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง รวมไปถึงติดตามรับสิทธิ์โปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่างๆ และช่องทางสำหรับทำการนัดหมายเพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากจระเข้อีกด้วยรางวัล Best Brand Performance on Social Media จะเป็นแรงผลักดันให้จระเข้ได้มุ่งพัฒนาการสื่อสารในทุกช่องทาง และตอบโจทย์ทุความต้องการของผู้บริโภค.