B สุดแจ่ม งบปี 66 ทำสถิติสูงสุดในรอบ 5 ปี New S-Cuve ดันกำไรพุ่ง 202.56%

"บี จิสติกส์" สุดแจ่ม งบปี 66 โกยรายได้มากถึง 901.07 ล้าน โต 172.88% รับอานิสงส์ขยายธุรกิจสร้าง New S-Cuve มีรายได้จากการขายใบรับรองคาร์บอนเครดิต รายได้จากการขายไฟ และรายได้ค่าก่อสร้าง รวมกันกว่า 540 ล้าน ดันกำไรทะยานแรงถึง 202.56% แตะ 204.64 ล้านดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)หรือ B ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทยแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ปี 2566 นับเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัท เพราะผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 เติบโตสูงสุดในรอบ 5 ปี ด้วยกำไรสุทธิ 204.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 202.56% จากปีก่อนที่มีกำไร 67.63 ล้านบาทกำไรที่สูงเป็นประวัติการณ์ มาจากในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมมากถึง 901.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 172.88% ที่มีรายได้ 330.20 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจใหม่ เป็นรายได้จากการขายใบรับรองคาร์บอนเครดิต 297.83 ล้านบาท, รายได้จากการขายไฟ 189.80 ล้านบาท รวมถึงรายได้ค่าก่อสร้าง 54.34 ล้านบาท ของกลุ่มบริษัทย่อยฯ ซึ่งในปีก่อนหน้าไม่มีรายได้ในส่วนนี้เข้ามา"รายได้และกำไร ที่เติบโตสูง มาจากการขยายธุรกิจใหม่ๆ สามารถนำมาต่อยอดกับธุรกิจโรงไฟฟ้า ที่ดำเนินกิจการโดยบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย สร้าง New S-Cuve เสริมรายได้หลักจากธุรกิจขนส่ง ให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน" ดร.ปัญญา กล่าวทั้งนี้ บริษัทมีสินทรัพย์รวม สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2566 จำนวน จำนวน 6,849.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,435.55 ล้านบาท คิดเป็น 183.78% ขณะที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 4,358.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,190.60 ล้านบาท คิดเป็น 101.06% จากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจปี 2567 ดร.ปัญญา กล่าวว่า กลุ่ม B มีความพร้อมในการขยายธุรกิจเต็มที่ หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากการเพิ่มทุน เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ฐานะการเงินของกลุ่ม B มีความแข็งแกร่ง และมีการนำเงินจากการเพิ่มทุนไปขยายธุรกิจทั้งในส่วนของธุรกิจขนส่ง ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ธุรกิจพลังงานสีเขียวและสาธารณูปโภค (Green Energy and Utilities ) เพื่อผลักดันผลประกอบการกลุ่ม B ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน