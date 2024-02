“Liberator” จัดให้ “LIBFAM Subscription Model” เหมาจ่ายค่าคอมสุดคุ้ม เริ่มสมัครได้แล้ว 20-25 ก.พ.นี้

น.ส.ภาวลิน ลิมธงชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า “เราตั้งใจสร้าง LIBFAM Subscription Model เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนให้ลูกค้า โดยยังคงยึดมั่นวิสัยทัศน์ ‘โลกลงทุนที่ทุกคนเท่ากัน’ใน LIBFAM Subscription Model ลูกค้าสามารถเลือกแพกเกจได้ตามสินค้าและสไตล์การลงทุนของตนเองได้ โดยทราบค่าคอมมิชชันที่แน่นอนและโปร่งใส ซึ่งในช่วงแรกเราจะเปิดให้สมัครแพกเกจ ในวันที่ 20-25 ของทุกเดือน เพื่อที่นักลงทุนจะสามารถใช้แพกเกจได้ตลอดทั้งเดือน เริ่มตั้งแต่ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ถึงแม้ว่านักลงทุนท่านใดที่มียอดเทรดน้อยหรือซื้อแพกเกจไม่ทัน พวกเรายังมีโหมด LIB Basic ที่ลูกค้าสามารถใช้ได้อัตโนมัติ ซึ่งทำให้เข้าถึงเรตค่าคอมที่คุ้มค่าที่สุด เพียง 0.06% เท่านั้นทั้งนี้ ลูกค้ารายใหม่สามารถสมัครเปิดบัญชีเพื่อรับโปรโมชันทดลองเทรดกับเราได้ฟรีทุกสินค้า ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ และอนุพันธ์ โดยไม่มีค่าคอมมิชชันตลอด 3 เดือน”“นอกจาก LIBFAM Subscription Model จะช่วยให้นักลงทุนสามารถเทรดได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าและเพิ่มโอกาสในการกำไรจากการลงทุนได้มากขึ้นแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ จาก LIBFAM Academy & LIBFAM Community ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการลงทุน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งจะช่วยสร้างทักษะการลงทุนที่เข้มแข็ง ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายขึ้นและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนอีกด้วย” น.ส.ภาวลิน กล่าวเสริมล่าสุด Liberator ได้พัฒนาฟังก์ชันพิเศษ คือ เครื่องมือสำหรับตรวจสอบค่าคอมมิชชันด้วยตนเองได้ เพียงกดเข้าไปที่เมนู You และเลือก Commission Save บนแอปพลิเคชันของ Liberator ลูกค้าสามารถทราบว่าประหยัดค่าคอมมิชชันไปเท่าไหร่ เช็กได้ง่ายดายเพียงแค่คลิก เปรียบเทียบความคุ้มค่ากันแบบชัดๆสำหรับลูกค้าเดิมของ Liberator ที่สนใจ LIBFAM Subscription Model สามารถสมัครได้ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน โดยการ 1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ไปที่เมนู You แล้วเลือกปุ่ม “LIBFAM” 2.เลือกแพกเกจต่างๆ ตามสินค้าที่ต้องการเทรด โดยระบุรูปแบบการสมัครรายเดือนหรือรายปี และ 3.ชำระค่าบริการผ่าน QR Code ได้และสำหรับลูกค้าใหม่สามารถเปิดบัญชีกับเราได้ที่ https://go.liberator.co.th/xlnX/LIBFAM124C จากนั้นก็สามารถสมัครตามขั้นตอนดังกล่าวได้เลยทันทีทั้งนี้ ลูกค้าสามารถศึกษาเกี่ยวกับ LIBFAM Subscription Model เพิ่มเติมได้ที่ https://go.liberator.co.th/xlnX/LIBFAMPAGE และติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจของ Liberator ได้ทาง Facebook Page: Liberator Securities , เว็บไซต์ www.liberator.co.th และ Line Official Account @Liberator