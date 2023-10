CEO คนเก่ง “ภาวลิน ลิมธงชัย” แห่ง “บล.ลิเบอเรเตอร์” คว้ารางวัลบุคคลตัวอย่าง ในภาคธุรกิจและหลักทรัพย์

กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคกลุ่มธุรกิจและหลักทรัพย์ สำหรับองค์กรของเราที่เพิ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นเพียง 1 ปี เรามองว่าการได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จในการวางแผนสร้างแพลตฟอร์มการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโลกลงทุนได้อย่างได้ข้อมูลความรู้ที่เท่าเทียม ไม่มีข้อจำกัด และรางวัลนี้ยังเป็นเหมือนแรงผลักดันให้ทีมงานทุกท่านตั้งใจในการสร้าง Investment Community เพื่อการลงทุนจริง ๆ โดยไม่มีกำแพงเรื่องค่าใช้จ่าย รวมถึง Financial Literacy ที่ให้ความรู้ด้านการเงินอย่างครอบคลุม ซึ่งเราวาง Business model ไว้อีกมากมาย เพื่อตั้งใจผลักดันให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายสำหรับทุกคน นอกจากนี้ เราเตรียมพร้อมเสมอต่อการลงทุนแบบ Subscription model มาให้ลูกค้าได้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อไปจะเป็นช่องทางรายได้ที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ในอนาคต”ทั้งนี้ QUALITY PERSONS OF YEAR 2023 ดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 15 ปี โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จัดพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจและหลักทรัพย์” ให้แก่ผู้ที่มีประวัติและทัศนคติในการดำเนินธุรกิจที่ดี รางวัลดังกล่าวถือเป็นเครื่องการันตีคุณภาพและความสำเร็จของบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับรางวัล ทั้งยังแสดงให้เห็นความสามารถของผู้บริหารในการบริหารธุรกิจ อันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เหล่าบรรดานักธุรกิจและนักลงทุนคนอื่น ๆ ในประเทศไทยอีกด้วยบล. ลิเบอเรเตอร์ มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม Social Investment Platform ครบวงจรในรูปแบบดิจิทัล โบรกเกอร์ 100% และให้บริการทางการเงินอย่างครอบคลุม เปิดให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่ทุกบริษัทแล้ววันนี้ สามารถติดตามข้อมูลและประกาศสำคัญจากบริษัทฯ ได้ทาง Facebook Page: Liberator Securities , เว็บไซต์ www.liberator.co.th และ Line Official Account @Liberator