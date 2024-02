ตลท.เตือนผู้ถือหุ้น MORE ศึกษาข้อมูลเพิ่มทุนหลัง IFA แนะไม่ควรให้ไฟเขียว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ผู้ถือหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ศึกษาข้อมูลและไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กรณี MORE เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการทำรายการในครั้งนี้ตามที่คณะกรรมการ ตลท.สั่งให้ MORE จัดทำและนำส่งรายงานความเห็น IFA แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจาก 358.84 ล้านบาท เป็น 1,435.35 ล้านบาท เนื่องจากเห็นว่าสัดส่วนการเพิ่มทุนมีนัยสำคัญและมีราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาตลาด ประกอบกับมีคดีความที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานทางการต่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อดีตผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ MOREอีกทั้ง ตลท.ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นของ MORE เกี่ยวกับความเพียงพอของข้อมูลประกอบการตัดสินใจอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว MORE ได้กำหนดวันจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นใหม่เป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และนำส่งรายงานความเห็น IFA ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดย IFA เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) เห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและผู้ถือหุ้นตลท.จึงขอให้ผู้ถือหุ้น MORE ศึกษาข้อมูลโดยละเอียดและใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมกับสอบถามผู้บริหาร MORE เพื่อให้ได้รับข้อมูลครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อไป