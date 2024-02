ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชี้ทุกภาคส่วนควรทบทวนรากฐานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย SET ESG Academy จัดงานสัมมนา SET Sustainability Forum 1/2024: Grounding Greater Governance for Good ร่วมด้วยผู้บริหารภาคตลาดทุนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน รวมถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบตัดสินใจทางธุรกิจและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "Grounding Greater Governance for Good" ว่าธุรกิจที่ยั่งยืนไม่ได้สร้างขึ้นด้วยเจตนาที่ดีเท่านั้น แต่ต้องขับเคลื่อนด้วยการกำกับดูแลที่ดี (Governance) ซึ่งนอกจากเรื่องการจัดการความเสี่ยงแล้ว ยังหมายรวมถึงประสิทธิภาพและความรอบคอบรัดกุมขององค์กร ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรม ซึ่งเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนธุรกิจสู่เป้าหมาย และสร้างคุณค่าให้ธุรกิจอย่างแท้จริงเฮเลน่า เฝิง Head of Sustainable Finance and Investment, London Stock Exchange Group (LSEG) บรรยายพิเศษถึงแนวโน้มความท้าทายและภูมิทัศน์การลงทุนอย่างยั่งยืน หัวข้อ "Re-examining the Importance of Governance in Corporate Sustainability and ESG Investing" ว่าผู้ลงทุนทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านความยั่งยืนของภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลด้านบรรษัทภิบาลประกอบการตัดสินใจลงทุน งานสัมมนาในครั้งนี้ต้องการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลที่ดี ความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ และการเปิดเผยข้อมูล ESG ที่บริษัทควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งภายในงานยังมีเสวนาอีก 2 ช่วง ช่วงแรก "Rebuilding Trust: The Rise of Governance in Investment Decisions and Corporate Sustainability" แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการลงทุนอย่างยั่งยืน ผ่านมุมมองผู้ใช้ข้อมูล และช่วงที่สอง "Communicating Greater Governance through Responsible Data" แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ผ่านมุมมองผู้ให้ข้อมูล ผู้ลงทุนรุ่นใหม่ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงแนวทางการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารภาคตลาดทุนร่วมให้ข้อมูลงาน SET Sustainability Forum 1/2024: Grounding Greater Governance for Good จัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 และในปีนี้มีกำหนดจัดงานอีกครั้งเพื่อนำเสนอ ESG Best Practices เพื่อสร้างความเข้าใจ รวมถึง Know-how ให้ภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนองค์กรและตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืนต่อไปทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับฟังงามสัมมนาย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook & YouTube: SET Thailand