สธ.เตรียม MOU จีน ร่วมมือการแพทย์ดั้งเดิม-พื้นบ้าน จัดประชุมวิชาการ 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง 11-13 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์พื้นบ้าน พัฒนาต่อยอดเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายใต้โครงการ Strengthening the Cooperation of Traditional and Indigenous Medicine in Response to COVID-19 Pandemic in the Greater Mekong Basin ในกลุ่มประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง นับเป็นกลไกหนึ่งสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือ ประกอบด้วย 6 ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีนสำหรับปี 2567 กรมฯ ในฐานะเจ้าภาพจัดงานร่วมกับลาว ภายใต้กิจกรรมการประชุมวิชาการการแพทย์พื้นบ้านลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 11 ในวันที่ 11 – 13 มิ.ย. 2567 จ.หนองคาย เพื่อมุ่งเน้นการถอดบทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการในด้านการรักษา และการควบคุมการระบาดของโรคติดโควิด 19 โรคอุบัติใหม่ และโรคสำคัญอื่น รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการสาธารณสุขชายแดน อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาและยกระดับ ความร่วมมือทางด้านการสาธารณสุข รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผอ.กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กล่าวว่า ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ สามารถเรียนรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของการประยุกต์ใช้องค์ความรู้การแพทย์ต่างๆ ของแต่ละประเทศสำหรับใช้ดูแลสุขภาพประชาชน รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์พื้นบ้านของแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านของประเทศ ตลอดจนพัฒนาต่อยอดด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านของประเทศไทยและประเทศสมาชิก เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศมากที่สุด