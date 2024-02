ตลท.แจ้งหุ้น ALL เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตั้งแต่ 14 ก.พ.67

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศหุ้น ALL เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตั้งแต่ 14 ก.พ.67 เนื่องจากศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ ALL เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567ทั้งนี้ จึงเป็นเหตุให้ ALL เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังดับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2564 ข้อ 7 (10) กรณีบริษัทจดทะเบียนถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือมีเหตุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยก่อนหน้านี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP หุ้น ALL ในวันที่ 9 มกราคม 2567 และวันที่ 10 มกราคม 2567 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตามที่ ALL ได้รายงานว่าบริษัทถูกเจ้าหนี้มีประกันรายหนึ่งยื่นฟ้องเป็นจำเลยในคดีล้มละลายต่อศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขดำที่ ล.4495/2566 ในมูลหนี้เงินกู้ทั้งสิ้นจำนวน 46,020,756.16 บาท เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2566ต่อมา วันที่ 6 ก.พ.2567 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว และบริษัทอยู่ระหว่างคัดถ่ายคำสั่งศาลดังกล่าวทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ALL ได้ถูกเจ้าหนี้มีประกันรายหนึ่งยื่นฟ้องเป็นจำเป็นจำเลยในคดีล้มละลายต่อศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขดำที่ ล.4495/2566 ในมูลหนี้เงินกู้ทั้งสิ้นจำนวน 46,020,756.16 บาท โดยเจ้าหนี้รายนี้บริษัทได้สั่งจ่ายเช็คชำระหนี้ล่วงหน้าให้แก่เจ้าหนี้จำนวน 12 ฉบับ และจดจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 10838, 10837, 113340, 10840 และ 113343 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รวม 5 แปลง (ที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้าง) เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ดังกล่าว