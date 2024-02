7 พันชีวิตดับดิ้นใน ALL / สุนันท์ ศรีจันทรา

อนาคต ALL ดับวูบลงแล้ว และทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนกว่า 7 พันราย ต้องหายนะ หมดตัวไปด้วยในระยะแรกที่เข้ามาซื้อขาย ALL จัดอยู่ในหุ้นร้อน มีการสร้างข่าวกระตุ้นนักลงทุนให้แห่เข้ามาเก็งกำไร โดยมีนักวิเคราะห์หลักทรัพย์บางคน เป็นกองเชียร์แต่สถานะภาพการเป็นหุ้นเก็งกำไรร้อนแรง ดำรงอยู่ไม่นาน เพราะผลประกอบการย่ำแย่ ขาดทุนติดต่อหลายปี จนมีหนี้สินล้นพ้นตัว สุดท้ายไปต่อไม่ได้ ถูกศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และถือเป็นหุ้นที่มีอายุสั้นมากตัวหนึ่งเพราะเข้ามาระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ทันครบ 5 ปี ก็มีอันเป็นไป อยู่ในข่ายถูกตะเพิดพ้นตลาดหุ้นเสียแล้วต้นปี 2566 ALL รายงานข้อมูลที่น่าตกใจ ส่งสัญญาณถึงการล่มสลายที่คืบคลานเข้ามา โดยแจ้งการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ จำนวนเงินเพียง 10.64 ล้านบาทราคาหุ้น ALL ในช่วงนั้น เคลื่อนไหวอยู่ประมาณ 30 สตางค์ และแม้มีสัญญาณบอกเหตุร้าย แต่นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ กลับไม่ชิงขาย และรีบเผ่นออกในทันที จนราคาหุ้นทรุดตัวต่อเนื่อง และล่าสุดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ปิดการซื้อขายที่ 3 สตางค์ โดยไม่รู้ว่า หุ้นจะได้กลับมาซื้อขายใหม่เมื่อไหร่กลุ่มบริษัท ALL มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนมีผล ขาดทุนเกินทุนจำนวน 955.89 ล้านบาท และขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นเหตุให้ผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย ALL หลังปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 29 มีนาคม 2566 มีทั้งสิ้น 7,456 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าแปลกใจ เมื่อเทียบกับช่วงปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 22 มีนาคม 2565 ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยเพียง 3,134 รายเท่านั้นทั้งที่ปี 2564 และปี 2565 ALL มีผลประกอบการขาดทุน แต่ทำไมนักลงทุนรายย่อยจึงแห่เข้าไปเก็งกำไร ซึ่งต้องไปย้อนดูช่วงเวลาว่า มีการสร้างข่าวกระตุ้นราคาหุ้น ทำให้นักลงทุนจำนวนกว่า 4 พันคน หลงเข้าไปติดกับดักหุ้น ALL ระหว่างเดือนมีนาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 หรือไม่วาระสุดท้ายของ ALL คืบคลานเข้ามา โดยมีนักลงทุนกว่า 7 พันชีวิตที่ต้องเซ่นสังเวย พร้อมกับผู้ถือหุ้นกู้อีกนับพันชีวิตที่ต้องสูญเสีย