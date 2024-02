NAT เคาะราคา IPO ที่ 5.40 บาท P/E 12.56 เท่า เปิดจองซื้อ 8-12 ก.พ.นี้

บมจ.แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ (NAT) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 92 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ราคาหุ้นละ 5.40 บาท รวมมูลค่าการเสนอขาย 496.80 ล้านบาท ซึ่งจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 8-9 และ 12 ก.พ.67 โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยจะเข้าซื้อขายในตลาดเอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดเทคโนโลยี (TECH)NAT แบ่งการจัดสรรหุ้น ดังนี้- จำนวนไม่น้อยกว่า 69,650,000 หุ้น เสนอขายต่อบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์- จำนวนไม่เกิน 13,800,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท- จำนวนไม่เกิน 4,250,000 หุ้น เสนอขายต่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์- จำนวนไม่เกิน 4,300,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทNAT มีมูลค่าตามราคาบัญชี (Book value) อยู่ที่ 0.79 บาท/หุ้น คำนวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 ก.ย.66 ซึ่งเท่ากับ 185.75 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญปัจจุบันก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 236.00 ล้านหุ้นการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) โดยราคาหุ้นละ 5.40 บาท คิดเป็น P/E เท่ากับ 12.56 เท่า คำนวณจากผลกำไรสุทธิช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 141.29 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลัง IPO ซึ่งเท่ากับ 328.00 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.43 บาทNAT บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา จำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และรับเหมาวางระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology System Integration) และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เช่น การให้บริการเจ้าหน้าที่ไอที (IT Outsourcing) การให้บริการเดินสายระบบเน็ตเวิร์ก (Cabling System) การให้บริการงานด้านระบบภายในอาคาร (Mechanical and Electric : M&E) และการให้บริการเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เป็นต้น