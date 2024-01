ธ.ไทยเครดิตเปิดช่วงราคา IPO ที่ 28-29 บาท/หุ้น เคาะ 29 ม.ค.รายย่อยจองซื้อ 23-26 ม.ค.เทรด 9 ก.พ.นี้

ธนาคารไทยเครดิต (CREDIT) กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่ 28.00-29.00 บาท/หุ้น สำหรับบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของธนาคาร และพนักงานของธนาคาร และผู้มีอุปการคุณของธนาคาร ระหว่างวันที่ 23-26 ม.ค.67 และสำหรับผู้ลงทุนสถาบันระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ.67 โดยจะสรุปราคาขายสุดท้ายในวันที่ 29 ม.ค.67 และคาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) วันที่ 9 ก.พ.67ธนาคารแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 3 ราย คือ บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บล.บัวหลวง บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) และบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 6 ราย คือ บล.กรุงศรี บล.กรุงศรี พัฒนสิน บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.พาย บล.ไอร่า บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ และตัวแทนจำหน่ายหุ้น 1 ราย คือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)ธนาคารจะเสนอขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 347,029,122 หุ้น ประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 64,705,890 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 5.2% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลัง IPO (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย OCA Investment Holdings I Pte. Ltd. จำนวนไม่เกิน 282,323,232 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 22.9% รวมทั้งหมดคิดเป็นไม่เกิน 28.1% รวมมูลค่าการเสนอขาย 9,716,815,416-10,063,844,538 บาท มูลค่าที่ตราไว้ (par) 5 บาทต่อหุ้น มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) ณ วันที่ 30 ก.ย.66 ที่ 14.43 บาทต่อหุ้นราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณามูลค่าตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 30 ก.ย.66 เท่ากับ 16,807.2 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,229,289,222 หุ้น ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จะได้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Per Share) เท่ากับ 13.7 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/B) ประมาณ 2.05-2.12 เท่าธนาคารได้เปรียบเทียบอัตราส่วน P/B ของธนาคารพาณิชย์เทียบเคียงที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 ธนาคาร และบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 3 บริษัท BBL (0.58) KBANK (0.53) KKP (0.82) KTB (0.63) BAY (0.61) SCB (0.75) TISCO (1.86) TTB (0.68) MTC (2.66) SAWAD (2.23) TIDLOR (2.34)วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคาร เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการขยายพอร์ตสินเชื่อราว 863-895 ล้านบาท ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) และโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security and Infrastructure) 863-895 ล้านบาท