GBS วางกรอบ SET ม.ค.1,400-1,450 จุด รับแรงส่ง Easy E-Receipt แต่บอนด์ยิลด์พุ่งกดดัน

น.ส.วิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก (GBS) ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือนมกราคม 2567 ว่า ดัชนีแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้างคาดกรอบดัชนีที่ 1,400-1,450 จุดโดยมีแรงหนุนจากมาตรการ Easy E-Receipt ของภาครัฐ ขณะที่มีแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (บอนด์ยิลด์) ที่พุ่งขึ้นและปัจจัยในประเทศมีประเด็นกังวลการ Roll Over หุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศการที่ ADP เปิดเผยว่าการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 164,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม สูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 130,000 ตำแหน่ง ทำให้นักลงทุนลดคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ FedWatch Tool บ่งชี้ว่านักลงทุน 54% คาดว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน มี.ค.2567 ลดจาก 73% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ปัจจัยบวก ในประเทศทางกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมจัดแคมเปญดึงดูดนักท่องเที่ยว-สายการบินเต็มที่ โดยคาดว่าในปี 2567 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนมาไทยกว่า 8 ล้านคน ฟื้นตัว 75%YoY และด้านการค้าโลกในปี 2567 มีแนวโน้มฟื้นตัว 3.3% จาก 0.8% ในปี 2566 สนับสนุนสภาผู้ส่งออกคาดแนวโน้มการส่งออกในปี 2567 พลิกเติบโตได้ 1-2% จากหดตัว 1% ในปี 2566นอกจากนี้ ทางกรมสรรพสามิตเตรียมผลักดัน 4 มาตรการภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมออกมาภายในปีนี้ในการสนับสนุนการใช้แบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า การเก็บภาษีคาร์บอนจากน้ำมันเบนซินและดีเซล ภาษีส่งเสริมการใช้ไบโอพลาสติก และมาตรการภาษีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตที่เพิ่มขึ้นปัจจัยลบต่างประเทศจากเศรษฐกิจจีนส่อแววชะลอตัว หลังจงจื่อ เอนเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป (Zhongzhi Enterprise Group Co.) ธนาคารเงายักษ์ใหญ่ของจีนยื่นล้มละลายต่อศาล โดยบริษัทมีหนี้สินอยู่สูงถึง 4.6 แสนล้านหยวน (ราว 6.43 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ด้านปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังมีอยู่ เช่น เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ เกาหลีใต้สั่งการให้ประชาชนบนเกาะยอนพยองอพยพหลังเกาหลีเหนือส่งสัญญาณยั่วยุทางทหาร สหรัฐฯ-จีน-ไต้หวัน จีนสั่งคว่ำบาตรบริษัทผลิตอาวุธของสหรัฐฯ 5 แห่งหลังขายอาวุธให้ไต้หวันส่วนปัจจัยที่ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เช่น ผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระแรก กระทรวงพาณิชย์แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแถลงสรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย ปี 2566 และแนวโน้มในปี 2567 และการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)ดังนั้น แนะนำกลยุทธ์การลงทุนหุ้นเด่น IAA Consensus ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีในระยะยาว ได้แก่ AOT, CPALL, CPN และ GPSC และหุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบาย Easy E-Receipt : BJC, CPALL, CPAXT, COM7, SPVI, CPW, JMART, HMPRO, DOHOME, GLOBAL, ZEN, M, AU, TNP และ KKส่วนทิศทางการลงทุนในทองคำ นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ประเมินราคาทองเดือนมกราคมนี้ ยังคงแนะนำจับตาอัตราเงินเฟ้อสหรัฐและผลการประชุม FOMC ช่วงปลายเดือน หากส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยคาดเป็นแรงหนุนราคาทองคำต่อเนื่อง หลังจากเดือนธันวาคมที่ผ่านมาราคาทองคำเคลื่อนไหวในรูปแบบ Sideway up โดยได้แรงหนุนจากผลการประชุม FOMC ที่มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 5.25-5.50% อีกทั้งส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นจากไตรมาส 2/2567 เป็นช่วงปลายไตรมาส 1/2567ดังนั้น ฝ่ายวิจัยประเมินว่าราคาทองคำมีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งแนวโน้มดัชนีดอลลาร์ยังอ่อนตัวลง คาดหนุนราคาทองคำเคลื่อนตัวในกรอบ 2,015-2,085 เหรียญ/ออนซ์ คำแนะนำซื้อขายตามกรอบที่ให้ไว้