'ธัญทิพ เจียรวนนท์' ทายาทซีพี ลุยปั้น'อีเดน เอกมัย' คอนโดโลว์ไรส์อัลตร้าลักชัวรี่ เคาะขาย70-130ลบ.

เดอะ เกรท รูม เปิดสาขาสอง พาร์ค สีลม เป็นโคเวิร์กกิ้งสเปซ แห่งแรกในออฟฟิศ

ผู้จัดการรายวัน 360 – เดอะ เกรท รูม บาย อินดัสเทรียส (The Great Room by Industrious) โคเวิร์กกิ้งสเปซระดับพรีเมียม ได้เปิดให้บริการ เดอะ เกรท รูม พาร์ค สีลม (The Great Room Park Silom) นับเป็นสาขาที่สองในกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ