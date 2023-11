เดอะ เกรท รูม เปิดสาขาสอง พาร์ค สีลม เป็นโคเวิร์กกิ้งสเปซ แห่งแรกในออฟฟิศ

ผู้จัดการรายวัน 360 – เดอะ เกรท รูม บาย อินดัสเทรียส (The Great Room by Industrious) โคเวิร์กกิ้งสเปซระดับพรีเมียม ได้เปิดให้บริการ เดอะ เกรท รูม พาร์ค สีลม (The Great Room Park Silom) ซึ่งนับเป็นสาขาที่สองในกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ โดยโครงการที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน พร้อมพื้นที่ใช้สอยที่มีความยืดหยุ่นนี้ มาพร้อมกับทัศนียภาพอันงดงามของตึกระฟ้าและสถานที่สำคัญของกรุงเทพฯ และยังเปิดตัวในฐานะผู้นำในหลายๆ ด้านอีกด้วยโคเวิร์กกิ้งสเปซแห่งนี้ นับเป็นโครงการแรกที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการระดับเกรด A บนถนนสีลม และยังเป็นโคเวิร์กกิ้งสเปซแห่งแรก ที่จับมือกับผู้พัฒนาโครงการในฐานะพันธมิตร ในการบริหารพื้นที่ส่วนกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านห้องประชุม พื้นที่จัดงาน รวมถึงมีคาเฟ่ให้บริการ สำหรับผู้เช่าในโครงการพาร์ค สีลมที่แห่งนี้ยังเป็นโคเวิร์กกิ้งสเปซแห่งแรก ที่มีสวนลอยฟ้าเขียวชอุ่ม เพิ่มพื้นที่โอเอซิสเพื่อความผ่อนคลายและใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นให้กับพนักงานและผู้เช่าในโครงการพาร์ค สีลมเดอะ เกรท รูม พาร์ค สีลม เกิดจากความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง เดอะ เกรท รูม และ บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ และ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน ผู้พัฒนาโครงการพาร์ค สีลม ซึ่งนับเป็นโครงการออฟฟิศเกรด A แห่งแรกที่พัฒนาขึ้นใหม่บนถนนสีลมในรอบ 20 ปี เชื่อมต่อโดยตรงกับรถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง (BTS) และรถไฟใต้ดินสถานีสีลม (MRT) ด้วยสกายวอล์คเดอะ เกรท รูม ประเทศไทย กับการเข้าถึงบริการได้ทั่วโลกเดอะ เกรท รูม เปิดให้บริการในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2561 โดยมีสาขาแรกอยู่ที่อาคาร เกษร ทาวเวอร์ โดย เดอะ เกรท รูม ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ และได้ขยายบริการอย่างรวดเร็วจนมี 10 สาขา ทั่วเมืองสำคัญในประเทศต่างๆ ของเอเชีย อันรวมไปถึงสิงคโปร์ กรุงเทพฯ และฮ่องกง โดยเลือกทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่มีความคึกคัก เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรในปี 2565 บริษัท Industrious ผู้ให้บริการพื้นที่ทำงานแบบยืดหยุ่น ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนโดย CBRE ได้เข้าซื้อกิจการของเดอะ เกรท รูม ทำให้สมาชิกของเดอะ เกรท รูม สามารถเข้าถึงเครือข่ายโคเวิร์กกิ้งสเปซที่มีกว่า 160 แห่งทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ในเอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ และยุโรปสิลีน เดมีร์ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ เกรท รูม ประเทศไทย กล่าวว่า “เรามีความยินดีอย่างยิ่งกับการเปิดตัว เดอะ เกรท รูม พาร์ค สีลม รวมถึงการขยายการเติบโตของโคเวิร์กกิ้งสเปซระดับพรีเมียมของเราในประเทศไทย ซึ่งการเป็นที่หนึ่งในหลายๆ ด้าน นับเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และความเป็นเลิศ นอกจากสมาชิกของเราจะสามารถมาใช้บริการที่อาคารเกษร ทาวเวอร์ และที่อาคารพาร์ค สีลม แล้ว ยังสามารถเข้าใช้บริการสาขาอื่นในเครือข่ายของเราที่มีอยู่ทั่วโลกกว่า 160 แห่ง ใน 65 เมืองสำคัญ อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง และซิดนีย์ (เปิดให้บริการต้นปี 2567) ได้อีกด้วย ซึ่งเรามีความภาคภูมิใจกับเส้นทางการเติบโตของเราเป็นอย่างมาก”เดอะ เกรท รูม พาร์ค สีลม – เดินทางสะดวก พร้อมเพลิดเพลินกับทิวทัศน์กรุงเทพฯเดอะ เกรท รูม พาร์ค สีลม ตั้งอยู่บนชั้น 29 และ 30 ด้วยพื้นที่รวมถึง 3,500 ตารางเมตร ที่มาพร้อมบริการหลากหลายรูปแบบ และสามารถเลือกได้ตามความต้องการทั้งแบบสำนักงานส่วนตัว หรือโต๊ะทำงานส่วนกลาง และแวดล้อมด้วยทิวทัศน์ที่งดงามของกรุงเทพฯ เดอะ เกรท รูม พาร์ค สีลม มีพื้นที่กว้างขวางตกแต่งในสไตล์โมเดิร์น ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกัน ที่เดอะ เกรท รูม ยังมีบริการพื้นที่จัดงานต่าง ๆ อาทิ การประชุม สัมมนา กิจการ หรือการจัดเวิร์คช็อปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแบบใด ที่ เดอะ เกรท รูม พร้อมตอบรับทุกความต้องการผู้เช่าของพาร์คสีลม ยังได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อันรวมไปถึงการเข้าใช้บริการห้องรับรอง (Drawing Room) บนชั้น 29 กิจกรรมเน็ตเวิร์คกิ้ง กิจกรรมไลฟ์สไตล์สุดพิเศษ และงานเสวนาต่างๆ ที่ เดอะ เกรท รูม นอกจากนี้ สมาชิกยังได้รับสิทธิ์ใช้ห้องประชุมในราคาพิเศษ รวมถึงชั่วโมงพิเศษเพิ่มฟรีสำหรับการจองครั้งแรก อัตราพิเศษสำหรับโต๊ะส่วนกลางพร้อมเครดิตห้องประชุม การเข้าใช้ห้องโทรศัพท์ และอื่นๆ อีกมากมายสุธี ลิมปนชัยพรกุล ประธานอำนวยการ บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ เดอะ เกรท รูม เป็นพันธมิตรในการบริหารพื้นที่อเนกประสงค์ส่วนกลางของพาร์คสีลม ซึ่งวิสัยทัศน์ของ เดอะ เกรท รูม ก้าวข้ามแนวคิดพื้นที่ทำงานแบบดั้งเดิม โดยได้ผสานแนวคิดของโคเวิร์กกิ้งสเปซเข้ากับแนวคิดด้าน Hospitality ซึ่งไม่ได้เพียงแต่ใส่ใจด้านการออกแบบที่เป็นเลิศเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างคอมมูนิตี้ของคนที่มีแนวคิดคล้ายกัน ในการทำงานและสร้างความสำเร็จร่วมกัน"เปิดตัวกาแฟสูตรพิเศษ 'The Great Blend'เดอะ เกรท รูม พาร์ค สีลม จับมือกับคาเฟ่ชื่อดังอย่าง Sarnies เพื่อยกระดับประสบการณ์ของสมาชิก โดย Sarnies นับเป็นหนึ่งในแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่ล้ำสมัยที่สุดในเอเชีย ด้วยร้านอาหารและเครื่องดื่ม 5 แห่งในกรุงเทพฯ ที่จะมาจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ด้วยวัตถุดิบสดใหม่ในท้องถิ่น รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มชั้นเลิศอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเดอะ เกรท รูม พาร์ค สีลม ก็คือกาแฟคั่วบดที่เป็นเอกสิทธิ์ของเดอะ เกรท รูม "The Great Blend" ได้รับการรังสรรค์อย่างพิถีพิถัน โดยใช้กาแฟที่มาจากฟาร์มท้องถิ่นต่างๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย และเวียดนาม คั่วใหม่ทุกสัปดาห์เพื่อความสดใหม่ ให้รสชาติเข้มข้น พร้อมให้กลิ่นของดาร์กช็อกโกแลตและคาราเมลการทำงานร่วมกับชุมชน – จับมือโครงการการกุศลในพื้นที่และเพื่อสอดรับกับความมุ่งมั่นในการส่งเสริมชุมชน เดอะ เกรท รูม พาร์ค สีลม และ เดอะ เกรท รูม เกษร ทาวเวอร์ ได้ให้การสนับสนุนโครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลในพื้นที่ โดยการซื้อขนมปัง และขนมอบของร้านเบเกอรี่ มาใช้สำหรับกิจกรรมของสมาชิก และบริการจัดเลี้ยง เพื่อสานต่อการสนับสนุนชุมชนอันเป็นความตั้งใจสำคัญที่ทำมาตลอด“ที่ เดอะ เกรท รูม เราเชื่อว่าความสำเร็จของเรานั้น สำคัญไม่แพ้กันกับความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนที่เราให้บริการ ซึ่งความร่วมมือของเรากับองค์กรการกุศลในท้องถิ่น เช่น 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย นอกเหนือจากการให้บริการด้านโคเวิร์คกิ้งสเปซของเรา" นางสาวสิลีน กล่าว