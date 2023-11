TACC วางน้ำดื่มใหม่ รับ Christmasในร้านเซเว่นฯ พ.ย.นี้

ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มใหม่ 2 รายการครองพื้นที่ในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ ปลายเดือน พ.ย.66 เริ่มจาก 23 พ.ย. ส่งกลุ่ม Non-Coffee Menu ในมุม All Café “Berry Christmas Series” ตามด้วย 30 พ.ย. และ เปิดตัวเครื่องดื่มในโถกดตามฤดูกาล “อัญชันน้ำผึ้งมะนาว” ฟากซีอีโอคาดกระแสตอบรับดีเยี่ยมจากกลิ่นหอมของผลไม้ และรสชาติแสนอร่อย ให้ความรู้สึกสดชื่น ชุ่มคอ มั่นใจหนุนผลงานปีนี้เติบโตเข้าเป้า 10% พร้อมเดินหน้ารุกขยายลงทุนธุรกิจ Health and Wellness เต็มรูปแบบ













นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (TACC) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เปิดตัวเครื่องดื่มใหม่ 2 รายการเพื่อวางจำหน่ายในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2566 ทั้งในกลุ่ม Non-Coffee Menu ในมุม All Café และกลุ่มเครื่องดื่มในโถกด ได้แก่ Berry Christmas Series มุม All Café เครื่องดื่มสีแดงสดใส พร้อมไข่มุกป๊อปรสสตรอว์เบอร์รี สดชื่น ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส จับกลุ่มลูกค้าพนักงานออฟฟิศ นักศึกษา และกลุ่มลูกค้า Trendy ซึ่งมีส่วนประกอบของ ชาเรดเบอร์รี ที่เป็นความลงตัวของใบชากับรสชาติหอมหวานที่เต็มไปด้วยความสดชื่นจากส่วนผสมของสตรอว์เบอร์รี ราสเบอร์รี และเรด เบอร์รีโซดา ที่เติมความซ่าสดชื่นด้วยรสชาติหอมหวานที่เต็มไปด้วยความสดชื่นจากส่วนผสมของสตรอว์เบอร์รีและราสเบอร์รี รวมทั้งไข่มุกป๊อบรสสตรอว์เบอร์รี ที่เป็นการขยายธุรกิจเพิ่มจากเครื่องดื่มสู่ท็อปปิ้ง และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของเครื่องดื่มให้มากขึ้น โดยมีรสที่อร่อย เคี้ยวเพลิน โดยจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ขณะที่ อัญชันน้ำผึ้งมะนาว ในมุมเครื่องดื่มในโถกด เป็นเครื่องดื่มที่หอมอร่อย ชุ่มคอ สดชื่นได้ทั้งวัน จับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายวัย 20-25 ปี กลุ่มนักศึกษา พนักงานออฟฟิศ กลุ่มผู้ที่เริ่มทำงาน และผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ ซึ่งรสชาติเปรี้ยวหวาน โดนใจ เต็มความสดชื่น จากส่วนผสมของดอกอัญชัน มะนาว และน้ำผึ้งแท้ ให้สีสวยสดใส หอมกลิ่นน้ำผึ้งฉ่ำๆ และมีรสชาติเปรี้ยวหวานที่ผสานกันอย่างลงตัว อร่อย ชุ่มคอ ชื่นใจตั้งแต่จิบแรกที่ดื่ม พร้อมวางจำหน่ายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566“ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ TACC เตรียมวางจำหน่าย Berry Christmas Series และ อัญชันน้ำผึ้งมะนาว เครื่องดื่มที่หอมอร่อย สดชื่น ชุ่มคอ ในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และจะสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานโดยรวมในปีนี้ มีโอกาสเติบโต 10% ตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคตตามการขยายสาขาของ 7-Eleven ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจากการเปิดสาขาในกัมพูชามีการเจริญเติบโตที่ดี และล่าสุดมีการเปิดที่ สปป.ลาว” นายชัชชวี กล่าวทั้งนี้ TACC ยังคงเน้นกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์เดิม และพัฒนาคุณภาพสินค้าตอบโจทย์ผู้บริโภค พร้อมขยายลงทุนธุรกิจ Health and Wellness เต็มรูปแบบ และผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน