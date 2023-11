เคทีซีเปิดตัว “บัตรเครดิตเคทีซี ดีไซน์ใหม่” เน้นสวยเรียบง่าย สไตล์มินิมอล

เปิดเผยว่า เคทีซีได้ปรับโฉมบัตรเครดิตจากดีไซน์ก่อนหน้านี้เป็น “บัตรเครดิตเคทีซี ดีไซน์ใหม่” ที่เน้นความน้อยแต่มาก สไตล์มินิมอล ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Simplify Your Life, Living A Minimalist Lifestyle” โดยการออกแบบเน้นการนำเสนอแนวความคิดในแบบ Less is More ให้ความรู้สึกเรียบง่าย แต่จำเป็นในชีวิตประจำวัน บ่งบอกถึงการใช้เงินอย่างคุ้มค่าและการให้ความสำคัญกับประสบการณ์มากกว่าสิ่งของ เน้นความคลาสสิก ลดความซับซ้อน ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยที่เข้ากันได้กับดีไซน์ สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบมินิมอล พร้อมทั้งปรับให้ข้อมูลสำคัญของบัตร ทั้งชื่อผู้ถือบัตร เลขที่บัตร และวัน เดือน ปีที่บัตรหมดอายุ ไปอยู่ทางด้านหลังของบัตรทั้งหมดสำหรับบัตรเครดิตเคทีซีที่มีการปรับดีไซน์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย บัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า (แพลทินัม ซิกเนเจอร์ และเอ็กซ์ ซิกเนเจอร์) บัตรเครดิตเคทีซี มาสเตอร์การ์ด (แพลทินัม เวิลด์ รีวอร์ดส และเอ็กซ์ เวิลด์ รีวอร์ดส) และบัตรเครดิตเคทีซี เจซีบี (แพลทินัม และอัลติเมท) สำหรับสมาชิกปัจจุบันจะได้รับหน้าบัตรใหม่แทนบัตรใบเดิมเมื่อถึงกำหนดบัตรหมดอายุ กรณีต้องการเปลี่ยนเป็นหน้าบัตรลายใหม่สามารถติดต่อ KTC PHONE 0-2123-5000 โดยมีค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อใบ