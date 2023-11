สัมผัสเกาหลีแบบเอ็กซ์คลูซีฟ “Only in Korea, Especially for You”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KTC World Travel Service โทรศัพท์ 0-2123-5050 หรือที่เว็บไซต์ www.ktcworld.co.th สมัครบัตรเครดิตได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก เคทีซี ทัช ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือคลิกลิงค์ http://bit.ly/apply-ktc

ร่วมกับมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดจากแคมเปญเที่ยวเกาหลีมุมมองใหม่ ให้พิเศษกว่าที่เคย สะท้อนผ่าน 3 มิติที่มาพร้อมความพรีเมี่ยม ประกอบด้วย วัฒนธรรม อาหาร และกิจกรรมเพื่อสุขภาพ หวังส่งมอบความประทับใจให้สมาชิก พร้อมท่องเที่ยวเกาหลีได้ทั้งปีไม่มีเบื่อผู้จัดการฝ่ายการตลาด องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี กล่าวว่า “องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (Korea Tourism Organization หรือ KTO) มุ่งเน้นการทำการตลาด เพื่อมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบ Premium Travel ในมุมมองที่แตกต่าง สอดรับกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่ต้องการความเอ็กซ์คลูซีฟมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับเคทีซีในการจัดแคมเปญ “Only in Korea, Especially for You” เพื่อให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ได้สัมผัสเกาหลีในรูปแบบที่เหนือระดับยิ่งกว่าเดิม สะท้อนผ่าน 3 มิติ ประกอบด้วย วัฒนธรรม อาหาร และกิจกรรมเพื่อสุขภาพร่วมสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นแบบลึกซึ้ง อาทิ เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน เกาหลี รวมทั้งพระราชวังชางด็อกกุง มรดกโลกทางวัฒนธรรม พร้อมชมใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเกาหลีร่วมตามรอยร้านอาหารที่มีรสชาติความอร่อยระดับมิชลินสตาร์ ลิ้มรสเมนูต้นตำรับระดับพรีเมี่ยม อาทิ ไก่ตุ๋นโสมทรงเครื่อง หรือ ฮันจองซิก เมนูอาหารที่มีต้นกําเนิดมาจากในวัง นอกจากนี้ ยังร่วมสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีผ่านเปิดประสบการณ์ดูแลผิวพรรณผ่านคอร์สนวดหน้าด้วยส่วนผสมสมุนไพรระดับตํานาน อย่างโสมเกาหลี”ผู้บริหารสูงสุด KTC World Travel Service และการตลาดท่องเที่ยวหมวดสายการบิน กล่าวว่า “เคทีซีร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (KTO) จัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องมากว่า 5 ปี สำหรับการร่วมกันเปิดตัวแคมเปญ​ “Only in Korea, Especially for You” ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้สมาชิกบัตรฯ วางแผนท่องเที่ยวไปยังประเทศเกาหลีมากยิ่งขึ้น โดยครั้งนี้ได้มอบรางวัลแพ็คเกจสุดเอ็กซ์คลูซีฟท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินโคเรียนแอร์ ให้กับสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีสูงสุด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ได้แก่ KTC World Travel Service จำนวน 1 รางวัล คิง เพาเวอร์ จำนวน 2 รางวัล ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน จำนวน 1 รางวัล และห้างสรรพสินค้าไอคอน สยาม จำนวน 1 รางวัล รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน มูลค่ากว่า 800,000 บาท โดยหวังว่าทริปสุดพิเศษนี้จะเป็นของขวัญส่งท้ายปี ที่จะส่งมอบความประทับใจให้กับสมาชิกบัตรฯ ได้สัมผัสเกาหลีในมุมมองสุดพรีเมี่ยม และปักหมุดท่องเที่ยวเกาหลีได้ทั้งปีไม่มีเบื่อ”#########################################