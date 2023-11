"พฤกษา" กวาด 2 รางวัล PropertyGuru Thailand Property Awards ครั้งที่ 18

เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล

โดยได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย Real Estate Personality of the Year ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับเลือกจากทีมกองบรรณาธิการนิตยสาร PropertyGuru Property Report โดยนอกจากนี้ โครงการ บ้านกรีนเฮ้าส์ บ้านนิยามใหม่ที่ชูแนวคิด “อยู่ดี มีสุข” ยังสามารถคว้ารางวัล Winner ในสาขา Best Affordable Housing Landscape Design โดยสำหรับ PropertyGuru Thailand Property Awards ครั้งที่ 18 เป็นรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด และมีการมอบรางวัลมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศไทย จัดโดยนิตยสาร PropertyGuru Property Report ซึ่งการได้รับรางวัลจากเวทีนี้เป็นผลลัพธ์มาจากเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นด้วยการทำให้คนไทยมีบ้านคุณภาพดี และมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุข ซึ่งบ้านกรีนเฮ้าส์ ถือเป็นหนึ่งในโครงการของพฤกษาที่สานต่อเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยชูแนวคิดอยู่ดีมีสุข พร้อมสร้างสังคมแบ่งปัน ในราคาที่เข้าถึงได้ ซึ่งการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้พฤกษามุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อส่งมอบความอยู่ดีมีสุขให้คนไทย และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นให้สังคมไทยต่อไป