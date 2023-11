Pureen ตอกย้ำผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อลูกน้อยคว้า 2 รางวัลใน 2 กลุ่มสินค้าจากเวที Amarin Baby & Kids Awards 2023

Pureen (เพียวรีน) แบรนด์คุณภาพเพื่อคุณแม่และลูกน้อยได้รับรางวัล Amarin Baby & Kids Awards 2023 ถึง 2 รางวัล ใน 2 กลุ่มสินค้า ได้แก่ Pureen Baby Wipes สูตร Sensitive (กลุ่มผลิตภัณฑ์ทิชชู่เปียก) ได้รับรางวัล Mommy’s choice Awards for Best Baby Wipes โดยคว้ามาแล้วถึง 2 ปีซ้อน และ Pureen Bottle & Utensil Liquid Cleanser (กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างขวดนม) ได้รับรางวัล Mommy’s choice Awards for Best Baby Bottle & Nipple Liquid Cleanserนายฟิลลิป สุรเดชวิบูลย์ General Manager บริษัท ยู.เอส.สัมมิท (โอเวอร์ซีส์) จำกัด กล่าวว่า “Pureen คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์คุณแม่และลูกน้อยด้วยนวัตกรรมบนพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ ได้รับความไว้วางใจในวัตถุดิบคุณภาพและปลอดภัยสูงมากว่า 50 ปี จึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งในโอกาสที่แบรนด์ได้รับรางวัลจาก Amarin Baby & Kids Awards 2023 โดยกลุ่มทิชชูเปียกได้รับรางวัล 2 ปีซ้อน Editor’s Choice Award ปี 2022 และ Mommy’s Choice Award ปี 2023 รวมถึงกลุ่มน้ำยาล้างขวดนม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของเราอีกด้วย เป็นการการันตีและตอกย้ำถึงสินค้าคุณภาพสำหรับทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะคุณแม่และลูกน้อย สร้างกำลังใจให้กับทีมงานในการคิดค้นพัฒนาและสร้างการเติบโตให้กับ Pureen อย่างต่อเนื่องต่อไป ตอบโจทย์ลูกค้าในด้านความปลอดภัย นวัตกรรม และคุณภาพสินค้า นับเป็นเกียรติที่คณะกรรมการกองบรรณาธิการเว็บไซต์ Amarin Baby & Kids ในเครือฯ อมรินทร์กรุ๊ป เล็งเห็นถึงศักยภาพของแบรนด์”Pureen Baby Wipes สูตร Sensitive เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดและผิวแพ้ง่าย ผ่านการทดสอบการระคายเคือง Hypoallergenic ผ้าหนานุ่มพิเศษ ชุ่มชื้นจนแผ่นสุดท้าย มีส่วนผสมของคาโมมายล์ ลดการระคายเคืองผิว Pureen Bottle & Utensil Liquid Cleanser มีส่วนผสมของออร์แกนิคโดโค่นัทออยล์ สารทำความสะอาดสังเคราะห์จากพืชธรรมชาติ (Plant-Based) ช่วยขจัดคราบโปรตีนและไขมันโดยไม่ทิ้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ ผ่านการทดสอบการระคายเคือง Dermatologically Tested ปราศจาก พาราเบน, ฟอสเฟต, SLS, ลาโนลิน, สี, MIT, LAS, น้ำหอม มั่นใจได้ว่าล้างสะอาด ปลอดภัยสำหรับลูกน้อย