เซนติเมนท์ตลาดคอนโดฯฟื้นตัว แสนสิริโชว์ยอดขาย10เดือนกว่า 16,800 ลบ.

ส่องตลาดคอนโดฯ 10 เดือนแรก ก่อนปิดปี 66 เริ่มเห็นกราฟขาขึ้นของตลาดคอนโดฯ แสนสิริ ประกาศความสำเร็จ เจ้าตลาดคอนโดทุกเซกเมนต์ เผยกวาดยอดขายพรีเซลสะสม ม.ค.-ต.ค. อยู่ที่ 16,800 ล้านบาท มองเซนติเมนท์ตลาดคอนโดฯฟื้นตัว สะท้อนจากการเปิดตัวโครงการใหม่ในอุตฯต่อเนื่อง ล่าสุดปิดการขาย 3 โครงการรวด ‘เอ็กซ์ที เอกมัย–เอ็กซ์ที ห้วยขวาง–โอกะ เฮาส์’ มูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท พร้อมโชว์ความสำเร็จปิดการขายเพิ่มภายในสิ้นปีอีก 3 โครงการ ด้านคอนโดฯเปิดใหม่ ลูกค้าแห่ต่อคิวจองซื้อก่อนเปิดขาย ทั้ง ‘เวีย อารีย์–ชูช์ ราชเทวี–เดอะ เบส บูกิต ภูเก็ต’ ดันยอดขายโครงการเป็นไปตามเป้า เร่งเครื่องแรงลุยตลาดโค้งส่งท้ายปี กับ 8 โครงการ มูลค่า 11,600 ล้านบาท ไฮไลท์ 2 คอนโดฯโครงการใหม่ ‘ดีคอนโด แอร์ ลาดกระบัง’ และ ‘ดีคอนโด ชายน์ รังสิต’ สานต่อตลาดแคมปัสคอนโด และกลุ่มคอนโดราคาเข้าถึงง่าย ในช่วง2เดือนส่งท้ายปีนี้





“หลังจากสร้างสีสันให้กับตลาดคอนโดฯ กับการเปิดตัวคอนโดฯลักซ์ชัวรี่บนสุดยอดทำเลศักยภาพที่มีดีมานด์ แต่ซัพพลายน้อยใจกลางกรุงเทพฯไปก่อนหน้านี้ ในช่วงไตรมาส 4 แสนสิริมีแผนเปิดตัวคอนโดฯใหม่ 8 โครงการ มูลค่า 11,600 ล้านบาท และในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี (พ.ย.-ธ.ค.) จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแคมปัสคอนโดและกลุ่มคอนโดราคาเข้าถึงง่าย ผ่านแบรนด์ ‘ดีคอนโด’ เจาะทำเลคอมมูนิตี้ใหญ่ ใกล้มหาวิทยาลัย ใกล้แหล่งงานและมีดีมานด์ความต้องการคอนโดฯสูง กับไฮไลท์ 2 โครงการใหม่ ได้แก่ ดีคอนโด แอร์ ลาดกระบัง และ ดีคอนโด ชายน์ รังสิต”

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ได้ฉายภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมปัจจุบันว่า "เป็นไปในทิศทางบวก" สะท้อนจากการเปิดตัวคอนโดฯใหม่อย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรม โดยในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-ตุลาคม) แสนสิริประสบความสำเร็จ สร้างยอดขายคอนโดฯมูลค่า 16,800 ล้านบาท หรือคิดเป็น 76% ของเป้ารวมคอนโดฯที่วางไว้ทั้งปี 22,000 ล้านบาท และเติบโตขึ้น 42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยความสำเร็จของยอดขาย มาจากการ Sold Out คอนโดฯ 3 โครงการ มูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท ได้แก่ เอ็กซ์ที เอกมัย (XT EKKAMAI), เอ็กซ์ที ห้วยขวาง (XT HUAIKHWANG), โอกะ เฮาส์ (oka HAUS) และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ จะสามารถปิดการขายได้อีก 3 โครงการ ได้แก่ คุณ บาย ยู (KHUN by YOO), เดอะ มูฟ บางแค (THE MUVE Bangkhae) และ คอนโดมี อ่อนนุช-พระราม 9 (Condo Me Onnut-Rama9)ขณะที่โครงการคอนโดฯใหม่ในปีนี้ ได้รับกระแสตอบรับดีเยี่ยม และได้สร้างปรากฏการณ์สุดฮือฮา ลูกค้าแห่ต่อคิวจองซื้อก่อนเปิดขาย อย่าง โครงการ เวีย อารีย์ (Via ARI) สามารถปิดการขายห้องแบบ 1 ห้องนอนได้อย่างรวดเร็วในวันแรกที่เปิดพรีเซลล์ ด้าน โครงการ ชูช์ ราชเทวี (SHUSH RATCHATHEWI) สร้างยอดขายรวมกว่า 1,200 ล้านบาท หรือคิดเป็น 80% ของจำนวนยูนิตที่เปิดขาย โดยห้อง Simplex ขนาดใหญ่ 3 ห้องนอนได้ขายหมดเรียบร้อย และ เดอะ เบส บูกิต ภูเก็ต (THE BASE Bukit Phuket) มียอดพรีเซลไปกว่า 50%ภายใต้การร่วมทุนพัฒนาโครงการระหว่างแสนสิริและโตคิว คอร์ปอเรชั่น มูลค่าโครงการ 1,100 ล้านบาท ตั้งอยู่บนถนนลาดกระบัง ใช้เวลาเพียง 10 นาที ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ และเพียง 7 นาทีถึง Airport Rail Link ลาดกระบัง โครงการได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด ‘ชีวิตดีมีอยู่รอบด้าน’เป็นคอนโดฯโลว์ไรส์ 8 ชั้น 2 อาคาร จำนวน 541 ยูนิต มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 23.50–46.50 ตารางเมตร(ตร.ม.) ในราคาเริ่มต้น 1.75 ล้านบาท เปิดชมห้องตัวอย่าง 18-19 พ.ย.นี้ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ส่วนลดสูงสุด 190,000 บาท และฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท ตั้งอยู่บนทำเลยอดฮิตสำหรับนักศึกษา ตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีร้านสะดวกซื้อ 7-11 อยู่ติดกับโครงการ รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โครงการเป็นคอนโดฯโลว์ไรส์ 8 ชั้น 2 อาคาร จำนวน 542 ยูนิต มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 22–26 ตร.ม.ในราคาเริ่มต้น 1.79 ล้านบาท* โดย ดีคอนโด ชายน์ รังสิต Sold Out ทุกยูนิตที่เปิดขาย Online Booking ในช่วงเดือนต.ค.ที่ผ่านมา โดยช่วงเปิด Soft Opening Promotion ลดสูงสุด 200,000 บาท พร้อมเฟอร์ฯ จองเพียง 1,999 บาท จองวันนี้ผ่อนดาวน์ปีหน้า"ในช่วงสุดท้ายของปี 2566 เราเดินหน้าตามแผนพัฒนาโครงการคอนโดฯ เพื่อผลักดันให้มียอดขายคอนโดฯได้ถึง 22,000 ล้านบาทตามเป้าที่ตั้งไว้ และเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของอุตฯและดีมานด์ลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้น จากอานิสงส์ของการเติบโตเศรษฐกิจประเทศในภาพรวม"นายองอาจ กล่าว.