'อนุพงษ์ อัศวโภคิน' CEO เอพี ไทยแลนด์ รับรางวัล 'CEO of the Year 2023' ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจผู้มีวิสัยทัศน์

"อนุพงษ์ อัศวโภคิน"หนึ่งใน 14 สุดยอดซีอีโอในเมืองไทย กับรางวัล “CEO of the Year 2023” รางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรทรงคุณค่า หนึ่งเดียวในในสาขาธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สะท้อนความสำเร็จกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรด้วยเป้าหมายเดียวกันในการส่งมอบ คำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” และการสร้างพนักงานทุกคนเป็น Independent Responsible Leader หรือผู้นำที่มีความรับผิดชอบและกล้าตัดสินใจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย รับมอบรางวัลแห่งปี “CEO of the Year 2023 – Best CEO สุดยอดผู้นำองค์กรทรงคุณค่า ในสาขาธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” หนึ่งใน 14 สุดยอดผู้นำธุรกิจ และหนึ่งเดียวแห่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่สุดความภาคภูมิใจขององค์กร จากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า CEO ทุกท่านคงเห็นด้วยกับผมว่า การที่ CEO ท่านใดจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องอาศัยทีมงานที่มีความสามารถ และมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัท บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ นับว่าผมเป็นคนโชคดีที่มีเพื่อนร่วมงาน และทีมงานกว่า 3,000 คนที่มีทั้งความสามารถและความมุ่งมั่นไปในจุดมุ่งหมายเดียวกันครับ“การรับรางวัลของผมในครั้งนี้จึงเป็นการรับรางวัลในนามของทีมงาน เอพี ไทยแลนด์ ทุกๆ คน เกียรติอันสูงส่งที่ได้รับในครั้งนี้ มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผม และพนักงานเอพี เราทุกคนขอขอบคุณหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน สำหรับรางวัล และการจัดงานในครั้งนี้” นายอนุพงษ์ กล่าวเสริมรางวัล Bangkok Post CEO of the Year 2023 จัดโดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่ผู้นำองค์กร หรือ ซีอีโอในแต่ละอุตสาหกรรม ที่มีความโดดเด่น เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และมุ่งขับเคลื่อนองค์กร เศรษฐกิจ และสังคมไทยอย่างยั่งยืน คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์.