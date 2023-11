3 แบงก์รัฐ-บสย.จัดแคมเปญร่วม Money Expo เชียงใหม่

พร้อมด้วยนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคารและประธานการจัดงาน Money Expo ร่วมเปิดบูท ธ.ก.ส. ในงาน Money Expo เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2566 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดย ธ.ก.ส. นำแคมเปญพิเศษมากมาย ทั้งเงินฝากและสินเชื่อ โดยเฉพาะสลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทองที่นำแคมเปญถุงทองโบนัส สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีและฝากสลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป รับโบนัสสลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทองอีก 10,000 บาท (จำกัด 100 รายตลอดระยะเวลาแคมเปญ) และการสมัครกรมธรรม์ ธกส เพิ่มรัก3 12/10 รับทันที กระเป๋าเดินทางล้อลากขนาด 20 นิ้ว และกระเป๋าเดินทางหูหิ้ว ขนาด 14 นิ้ว หรือสมัครกรมธรรม์ ธกส รักคุณ Easy Life ผ่านแอปพลิเคชัน BAACLife Online รับกระเป๋าผ้าแคนวาส หรือกระบอกน้ำเก็บความร้อนเย็นนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมโพสต์รูปกับคุณ ME ตังค์ เพียงแชะ & โพสต์รูปคู่คุณ ME ตังค์ โพสต์ลงโซเชียลมีเดียพร้อมติดแฮชแท็ก รับเลย iRing คุณ ME ตังค์ สุดน่ารัก และกิจกรรม A-Product LIVE ไลฟ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเกษตรกรลูกค้าในราคาพิเศษทุกวันผ่าน Facebook page : ธกส บริการด้วยใจ และ Youtube : BAAC Thailandและนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน ร่วมเปิดบูทธนาคารออมสินในงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เชียงใหม่ ครั้งที่ 18 โดยโปรโมชันงานมหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่ ปีนี้ ธนาคารออมสินนำเสนอทั้งผลิตภัณฑ์เงินฝากส่งเสริมการออมทุกวัย สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อรักษ์โลก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เงินฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ซึ่งอยู่ในการจัดแคมเปญเพิ่มรางวัลพิเศษมูลค่า 50 ล้านบาท และยังมีสิทธิถูกรางวัลที่ 1 อีก 30 ล้านบาท รวมเงินรางวัลใหญ่ 80 ล้านบาท และจะปิดรับฝากวันที่ 30 พ.ย.66 นี้ ด้านสินเชื่อประกอบด้วย สินเชื่อเคหะ ทั้งซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม/ซ่อมแซม และรีไฟแนนซ์ จัดอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษคงที่ 6 เดือนแรก 1.990% เฉลี่ย 3 ปี = 3.800% ตามด้วยสินเชื่อบุคคล GSB Go Green สำหรับผู้ที่ต้องการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดภาระค่าไฟ และยังได้มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ติดตั้งแผงโซลาร์ ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) หรือรถยนต์ไฮบริดได้ดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 1.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก เงินงวดผ่อนชำระเริ่มต้นแสนละ 199 บาท/เดือน รวมถึงสินเชื่อ GSB for BCG Economy สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับทำธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MOR/MLR-2.5% ต่อปี ผ่อนนาน 10 ปี และไม่จำกัดวงเงินกู้ให้การต้อนรับนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร และประธานการจัดงาน Money Expo 2023 Chiangmai โดย EXIM BANK ร่วมออกบูทเปิด “คลินิก EXIM เพื่อคนตัวเล็ก” ให้คำปรึกษาปัญหาการเงิน แก้หนี้ เติมความรู้ เติมโอกาส และเติมเงินทุนให้แก่ SMEs และบุคคลทำธุรกิจที่สนใจจะเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจส่งออก รวมทั้งจำหน่ายสินค้าส่งออกโดยลูกค้าของ EXIM BANK บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานจากผลผลิตเกษตรกรชาวเหนือ ภายใต้แบรนด์ KCโ ปรโมชันพิเศษ เช่น สินเชื่อ EXIM GREEN START วงเงินสูงสุด 200 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำสุด 4.50% ต่อปี พิเศษ! ลงทะเบียนในงาน ลดดอกเบี้ยปีแรกเหลือเพียง 4.25% ต่อปี สินเชื่อเอ็กซิมเติมทุนส่งออก สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.75% ต่อปี พิเศษ! ธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดดอกเบี้ยปีแรกเหลือเพียง 4.50% ต่อปี สินเชื่อ EXIM Personal Biz วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท ใช้เพียงหนังสือค้ำประกัน บสย. พิเศษ! ลงทะเบียนในงาน ลดดอกเบี้ยปีแรกเงินกู้หมุนเวียนเหลือเพียง 9.99% (จาก 12.75% ต่อปี) และบริการประกันส่งออก EXIM for Small Biz ป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อต่างประเทศ อัตราความคุ้มครอง 70% ของมูลค่าความเสียหาย คุ้มครองความเสี่ยงทางการค้าและความเสี่ยงทางการเมือง ครอบคลุมกว่า 134 ประเทศทั่วโลก พิเศษ! ลงทะเบียนในงาน รับฟรี ค่าเบี้ยประกันการส่งออก 1 ราย มูลค่า 1,800 บาท วงเงินผู้ซื้อ 3 แสนบาทผู้บริหารระดับสูง และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน ร่วมเปิดบูท บสย. (D5) ในงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO 2023 จ.เชียงใหม่ โดยภายในบูทปีนี้มีผู้ประกอบการเข้ามาขอรับคำปรึกษา เพื่อต่อยอดและขยายธุรกิจก่อนขอรับสินเชื่อ นอกจากนี้ บสย. ยังจัดเต็ม สายกรีน ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs เข้มแข็ง (PGS 10) “Smart Green” เพื่อธุรกิจสีเขียว ร่วมกับธนาคารที่ร่วมโครงการ ฟรีค่าธรรมเนียมสูงสุด 4 ปี ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี และสำหรับ SMEs ต้องการฟื้นฟูกิจการ บสย. พร้อมค้ำ รองรับด้วยโครงการค้ำประกัน ดอกเบี้ยต่ำ กับ พ.ร.ก.สินเชื่อฟื้นฟู พร้อมบริการให้คำปรึกษาทางการเงิน SMEs ฟรี โดยผู้เชี่ยวชาญจาก บสย. F.A. Center ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษา ตรวจสุขภาพทางการเงินผ่านช่องทาง LINE OA : @tcgfirst ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมงส่วน SMEs รายย่อย อาชีพอิสระ พี่วิน ผู้ขับขี่รถสาธารณะ และผู้ค้าออนไลน์ พบกับสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อจับคู่กู้ค้ำ บสย. และ ธนาคารออมสิน ร่วมเสริมสภาพคล่อง SMEs รายย่อย ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs เข้มแข็ง (PGS 10) “SMEs Small Biz” SMEs รายเล็กและบุคคลธรรมดา ที่ต้องการลงทุน เสริมแกร่งแพกคู่ เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน “สินเชื่อเติมพลังเกินร้อย” ธนาคารกรุงศรีฯ จับคู่ค้ำ “บสย. Smart One” ช่วย SMEs ตัวเบา ฟรี..! ค่าธรรมเนียมค้ำตลอดสัญญา งานนี้จัดหนักเพื่อรายย่อย วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท หรือ 2 เท่าของหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี อัตราดอกเบี้ย MRR +3% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอดสัญญาการกู้ SMEs