ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจกโชคครั้งใหญ่รับปีใหม่ 2567 รางวัลทองคำ 321 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 2.9 ล้านบาท

มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรและครอบครัว หันมาให้ความสำคัญในการสร้างวินัยการออมและการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน เพื่อที่จะมีหลักประกันที่ดีให้กับตนเองและครอบครัว โดยในโครงการไม่ว่าจะเป็น ธกส มอบรัก ธกส เพิ่มรัก ธกส ทวีรัก ธกส รักคุณ และ ธกส รักคุณ Easy Life ที่นอกจากได้รับความคุ้มครองในรูปแบบต่าง ๆ ตามประเภทของกรมธรรม์แล้ว พี่น้องเกษตรกรและครอบครัว ที่ฝากใหม่หรือต่ออายุผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566 จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทองคำ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ จำนวน 321 รางวัล น้ำหนักรวม 90 บาท มูลค่ารวมกว่า 2.9 ล้านบาท กับแคมเปญโดยในปีนี้มีสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ จากการฝากใหม่และต่ออายุ จำนวน 2,656,236 กรมธรรม์ล่าสุด (10 พ.ย. 66) ธ.ก.ส. จัดงาน จับรางวัลผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตโครงการ Year of the BAACLife” กับแคมเปญ “ธ.ก.ส. ปลูกรัก รับโชค” เพื่อคืนกำไร สร้างขวัญและกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรและครอบครัว ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในงานฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ธ.ก.ส. และคณะผู้บริหารธนาคาร รวมถึงหน่วยงานราชการ สถานีตำรวจนครบาลบางเขน และลูกค้า ให้เกียรติมาร่วมและเป็นสักขีพยานในงานฯ พร้อมถ่ายทอดสดการจับรางวัลให้พี่น้องเกษตรกร ได้ชม ทาง Facebook LIVE : ธกส บริการด้วยใจ และเปิดให้ประชาชนที่ชมไลฟ์สดการจับรางวัล ได้พูดคุยกับ กูรู วางแผนทางการเงินในหัวข้อ “ปลูกความมั่นคงให้มั่นใจด้วยตนเอง” และร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลพิเศษ จำนวน 100 รางวัล ในไลฟ์สด นายแสงจันทร์ อาสาสนา ผู้โชคดีจาก ธ.ก.ส. สาขาซำสูง จ.ขอนแก่น คว้ารางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 5 บาท มูลค่ากว่า 165,000 บาท ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เผยว่า “ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ในงานจับรางวัลเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต Year of the BAACLife กับแคมเปญ “ธ.ก.ส. ปลูกรัก รับโชค” ประจำปีนี้ครับ เรียกว่าเป็นโชค 2 ชั้น ที่ ธ.ก.ส. มอบเป็นกำไรให้พี่น้องเกษตรกรและครอบครัว เพราะนอกจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประเภทต่างๆ แล้ว ปีนี้ ยังได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทองคำ น้ำหนักรวม 90 บาท มูลค่ากว่า 2.9 ล้านบาท โดยมีรางวัลที่ 1 เป็นทองคำหนักถึง 5 บาทธ.ก.ส. หวังว่าแคมเปญฯ นี้ จะส่งเสริมการออมให้พี่น้องเกษตรกร และช่วยให้เกิดภูมิคุ้มกันทางการเงินซึ่งเป็นหลักประกันชีวิตที่ดีให้กับตนเองและครอบครัว จนนำไปสู่ความมั่นคงในอนาคตได้ นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังมีกิจกรรมมากมายที่จัดขึ้นเพื่อตอบแทน คืนกำไรให้ลูกค้าตลอดทั้งปีอย่างแน่นอน รอติดตามกิจกรรมดี ๆ และตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีอีกครั้งได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาใกล้บ้าน หรือ ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 และทางออนไลน์ที่ Facebook Fanpage : ธกส บริการด้วยใจ หรือเว็บไซต์ https://www.baac.or.th