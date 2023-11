HBA แสดงพลัง ‘สร้างอนาคต เพื่อเด็กไทย’ มอบโอกาสถึงมือน้องโรงเรียนบ้านระเวิง จ.ชลบุรี

Q-CHANG ฉลองครบ 5 ปี สร้างรายได้ให้ช่างกว่า 500 ล้านบาท

Q-CHANG (คิวช่าง) ฉลองครบรอบ 5 ปี สร้างรายได้ให้ช่างไปแล้วกว่า 500 ล้านบาท จัดโปรส่งสุขครบ 5 ปี ภายใต้แคมเปญ Q-CHANG 5th Birthday Give Me Five! พร้อมหน้าเดินขยายธุรกิจ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “WE’VE GOT YOUR BACK” พร้อมแบ็คอัพทุกเรื่องบ้