NAM พร้อมพันธมิตรกลุ่ม ปตท. เดินหน้าเร่งขยายการลงทุน

นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NAM เปิดเผยว่า ภายหลังจากประสบความสำเร็จในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริษัทพร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนเพื่อก้าวขึ้นแท่นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมหน่วยงานทางการแพทย์แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์สู่ระดับโลกรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ (Decontamination Disinfection and Sterilization) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ต้องกลับนำมาใช้ซ้ำ บริษัทจึงมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในปี 2566-2568 แบ่งเป็น1.โครงการขยายโรงงานแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตทั้งส่วนเครื่องมือทางการแพทย์และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ 2.โครงการลงทุนพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์กับความต้องการ พัฒนาให้สินค้าสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลในทุกระดับเพื่อสร้างมาตรฐานด้านความสะอาดอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า และเก็บข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2-3 ปี 2567และ 3.โครงการลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ หรือมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยศึกษาโอกาสขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการแพทย์ การทำความสะอาด การทำให้ปลอดเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ เพื่อเพิ่มขีดความความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นการขยายกิจการในต่างประเทศเพื่อสร้างรากฐานรองรับการเติบโตในอนาคตโดย NAM ได้มุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมยังคงถือหุ้น 59.14% และได้สมัครใจทำข้อตกลงไม่จำหน่ายหุ้นส่วนที่เหลือจากการติด Silent Period ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงบริษัท อินโน สเปราท์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด มีการ Lock up หุ้น 100% เป็นเวลา 180 วัน และบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมมีการ Lock up หุ้น เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันแรกที่หุ้นเข้าเทรด เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่า หุ้นของ NAM จะมีเสถียรภาพจากการเติบโตที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ NAM ยังมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนอีกด้วย