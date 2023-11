อนันดาฯ และ บีเอ็มดับเบิลยู อมรเพรสทีจ จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ สร้างโอกาสเติบโตร่วมกัน

นางสาวมณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ สายงานคอนโดมิเนียม ไอดีโอ และไอดีโอ โมบิ นายพงศ์อนันต์ สุขเกษม (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN พร้อมด้วย นางสาววรรณภา ตั้งบรรยงค์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ นายอนิวรรต มณีรัตนะพร (ขวาสุด) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท อมรเพรสทีจ จำกัด จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต เพื่อต่อยอดและขยายฐานลูกค้าเพิ่มโอกาสในการสร้างลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งอนันดาฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าถึงทุกความต้องการของลูกค้า รวมถึงการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยทางอมรเพรสทีจ เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในด้านการดูแลลูกค้า และมีรางวัลด้านความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสิ่งยืนยัน โดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจทั้งสองบริษัท ถือเป็นมิติใหม่ในการดำเนินธุรกิจในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกๆ กลุ่ม และสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอนันดา พราว (Ananda Proud) จะได้ทดลองขับ All New BMW i5 รถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่เปิดตัวในไทยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเปิดให้ทดลองขับก่อนใครในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นี้ เส้นทางจาก อมรเพรสทีจ สาขารังสิต ไปยังโครงการของอนันดาฯ ที่เป็น NEW LANDMARK ใหม่ใจกลางเมือง