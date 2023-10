MCA ปิดเทรดต่ำจอง 38.18%

หุ้น MCA หรือบริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อขายครั้งแรก เมื่อเปิดตลาดราคาหุ้นอยู่ที่ 3 บาท จากราคาไอพีโอที่กำหนดกไว้หุ้นละ 3.30 บาท เมื่อปิดตลาดราคาหุ้นอยู่ที่ 2.04 บาท ลดลง 1.26 บาท หรือ 38.18% มูลค่าซื้อขาย 1,044.03 ล้านบาท ระหว่างวันราคาหุ้นปรับขึ้นไปสูงสุดที่ 3.42 บาท ต่ำสุดที่ 1.83 บาทโดย MCA เสนอขายหุ้น IPO 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 26.09% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจบริการ (SERVICE) ในราคาจองซื้อที่หุ้นละ 3.30 บาทนายภักดี เหล่างาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MCA เผยว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอครั้งนี้ ถือว่าเป็นก้าวสำคัญสู่การเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต เนื่องจากบริษัทมี Business Model ที่ชัดเจนในการเป็นผู้นำธุรกิจด้านแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดแบบ One-stop Service Marketing ที่ตอบโจทย์ทุกกิจกรรมการตลาดให้กลุ่มลูกค้าได้ครบทุกมิติ ภายใต้การบริการจัดกิจกรรมทางการตลาดและดิจิทัล (Marketing activities and Digital) การให้บริการบรรจุและจัดส่งสินค้า (Packing and Logistic) การให้บริการพนักงานแนะนำสินค้า (Product Consultant) และการให้บริการจัดเรียงสินค้า (Merchandiser)"ขอบคุณนักลงทุนที่ให้การตอบรับหุ้น MCA ที่เข้าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอเป็นวันแรก ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าแม้ดัชนีตลาดหุ้นผันผวน จนส่งผลให้ราคาหุ้นเปิดทำการที่ระดับราคา 3 บาท จากราคา IPO ที่ 3.30 บาทต่อหุ้น แต่บริษัทยังคงเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจพร้อมทั้งยืนยันว่าทางกลุ่มบริษัท ภักดี 2019 โฮลดิ้ง จำกัด และกลุ่มผู้บริหารยังคงถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 68.91% และไม่คิดที่จะขายหุ้นออกมาอย่างแน่นอน"ล่าสุด บริษัทได้ขยายสู่การดำเนินธุรกิจใหม่ ในการเข้าไปเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor) ซึ่งแผนการขยายสู่ธุรกิจใหม่ เป็นที่มาของการเข้าระดมทุนเพื่อขยายและต่อยอดในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจ Distributor เพราะนอกจากมีผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวน้อยรายแล้ว ยังเป็นการสอดรับกับกลยุทธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดของ MCA ใน 4 กลุ่มการให้บริการในปัจจุบัน ดังนั้นจึงมองว่า Distributor จะเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ New S-Curve ให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เปิดเผยในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินว่า หุ้น MCA มีความโดดเด่นที่เหนือกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการให้บริการด้านแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดแบบ One-Stop Service Marketing ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความน่าลงทุนในหุ้น MCA เนื่องจากด้วยธุรกิจของ MCA อยู่ในเทรนด์ของการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและแผนกระตุ้นยอดขายของกลุ่มผู้ประกอบการ ที่ยังคงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาส ดังนั้น จากปัจจัยดังกล่าวจึงมองว่าหุ้น MCA เป็นหุ้น Growth Stock ที่น่าจับตาและเป็นหุ้นน้ำดีที่มีคุณภาพอีกหนึ่งตัวสำหรับนักลงทุนในตลาดทุนไทยนายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) MCA เผยว่าราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 3.30 บาท ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม เนื่องจาก MCA มี Business Model ที่มีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำธุรกิจด้านแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดแบบ One-stop service marketing ที่ตอบโจทย์ทุกกิจกรรมการตลาดที่หลากหลายรูปแบบให้กลุ่มลูกค้าครบทุกมิติรายแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ