ออมสิน-ธอส.ชูโปรเด็ดร่วมงาน Thailand Smart Money อุบลฯ

เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 นำเสนอโปรโมชันน่าสนใจในงานนี้ ทั้งผลิตภัณฑ์เงินฝากส่งเสริมการออมสำหรับทุกวัย สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อธุรกิจที่เข้ากับกระแสรักษ์โลกที่กำลังมาแรง โดยผลิตภัณฑ์เงินฝากไฮไลท์ ได้แก่ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 111 วัน ระยะเวลาฝาก 111 วัน ดอกเบี้ย Step up สูงสุด 6.50% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.56% ต่อปี ได้รับยกเว้นภาษี รับฝากบุคคลธรรมดา มีจำนวน 200 สิทธิ เปิดจองสิทธิภายในงานเท่านั้น และสลากออมสินพิเศษ 2 ปี เพิ่มรางวัลพิเศษมูลค่า 50 ล้านบาท 1 รางวัล สำหรับผู้ฝากทั้งแบบใบสลากและดิจิทัล ออกรางวัลในวันที่ 1 ธ.ค.66 และยังมีสิทธิถูกรางวัลที่ 1 อีก 30 ล้านบาท รวมเงินรางวัลใหญ่ 80 ล้านบาทสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อมีโปรโมชันสินเชื่อเคหะ ทั้งซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม/ซ่อมแซม และรีไฟแนนซ์ จัดอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษคงที่ 6 เดือนแรก 1.990% เฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.800% สินเชื่อ GSB D-VERs เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 6.25% สำหรับวงเงินกู้ 1-20 ล้านบาท กรณีทำประกันสินเชื่อและใช้หลักทรัพย์ค้ำเต็มวงเงินกู้ และวงเงินกู้ 20-100 ล้านบาท เมื่อใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ พร้อมกันนี้ได้จัดโปรโมชันสินเชื่อเพื่อรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้บริโภคตามกระแสอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยผู้บริโภครายย่อยที่มีความต้องการซื้อบ้านประหยัดพลังงาน สามารถใช้สินเชื่อ GSB Green Home Loan ดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบาย วงเงินกู้สูงสุด 110% ส่วนผู้ที่ต้องการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดภาระค่าไฟ ทั้งยังได้มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถใช้สินเชื่อบุคคล GSB Go Green สำหรับติดตั้งแผงโซลาร์ หรือซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) หรือรถยนต์ไฮบริดได้ ดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 1.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก เงินงวดผ่อนชำระเริ่มต้นแสนละ 199 บาท/เดือนทั้งนี้ งาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีครั้งนี้ ธนาคารออมสินเข้าร่วมภายใต้แนวคิด “GSB Journey to The Green Frontier : บนเส้นทางสู่โลกการเงินสีเขียว” สอดคล้องยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นดำเนินการตามกรอบ ESG in action สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการจัดทำบูทที่เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เน้นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม แล้วพบกันที่งาน Thailand Smart Money ณ เซ็นทรัล อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 27-29 ต.ค.2566.จัดโปรโมชันร่วมงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 นำโดยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ 3 ปี ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,600 บาท นานถึง 2 ปีเพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย สำหรับหลักประกันในการยื่นกู้ต้องอยู่ในเขตพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ สุรินทร์ ยโสธร นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ลงทะเบียนภายในงาน ยื่นกู้ อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566สลากออมทรัพย์ ธอส. ที่ให้ผลตอบแทนดี โอกาสถูกรางวัลสูง ประกอบด้วย ชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 หน่วยละ 1,000 บาท ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.00% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) และมีโอกาสรับผลตอบแทนผันแปร 0.15% ต่อปี รวมรับผลตอบแทนสูงสุด 1.15% ต่อปี โอกาสลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 2 ล้านบาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัวทุกงวด รวม 36 งวด ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 หน่วยละ 50,000 บาท ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.25% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) พร้อมโอกาสลุ้นรางวัลที่ 1 รางวัลละ 3 ล้านบาท และรางวัลเลขท้าย 4 ตัว, 3 ตัว, 2 ตัว และ 1 ตัวทุกงวด รวม 24 งวด ชุดเกล็ดดาว Plus หน่วยละ 5,000 บาท ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.65% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) โอกาสลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว, 2 ตัว และรางวัลเลขสลับเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว รวม 24 งวด จองสิทธิภายในงานและซื้อสลากได้ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2566บ้านมือสอง ธอส. คุณภาพดี ทำเลเด่น คัดพิเศษกว่า 400 รายการ ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุด 50% จากราคาประเมิน โดยมีรายการที่น่าสนใจ เช่น บ้านเดี่ยว 1 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 51 ตารางวา ในโครงการหมู่บ้านน้ำผึ้งแลนด์ 5 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ราคาจำหน่ายที่ 1,475,000 บาท นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สิทธิสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสุด นานสูงสุดถึง 24 เดือน ผู้ที่สนใจซื้อทรัพย์สามารถวางเงินประกันการซื้อทรัพย์รายการละ 5,000 บาท โดยสามารถเลือกชมบ้านมือสอง ธอส. ผ่าน Application : GHB ALL HOME, Line Official Account : @GHBALLHOME หรือเว็บไซต์ www.ghbhomecenter.com