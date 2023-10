BEAUTY เสริมทัพทีมบริหารเดินหน้าบุกตลาด

บิวตี้ คอมมูนิตี้ ปรับโครงสร้างทีมบริหาร เสริมแกร่งธุรกิจ เดินหน้าทำกำไร สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ทั้งในและต่างประเทศ นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด “ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์” นั่งประธานกรรมการบริหาร ดึง “พิศาล ธาราพัฒน์” มือดีการตลาดและงานขายรับหน้าที่ CEO ใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ BEAUTY แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 มีมติอนุมัติจัดโครงสร้างการบริหารภายในใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ประกอบด้วย1.นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Director)2.ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (Executive Committee Chairman (ECC))3.นายพิศาล ธาราพัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ Chief Executive Officer (CEO)ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร BEAUTY เปิดเผยว่า ภายหลังจากการปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทแข็งแกร่ง จากนี้ BEAUTY จะเริ่มเน้นการสร้างยอดขายและพลิกทำกำไรด้วยการขยายช่องทางจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ทีมบริหารใหม่จะมุ่งเน้นการสร้างความไว้วางใจต่อผลิตภัณฑ์ของ “Beauty Buffet” และแบรนด์อื่นๆ ของบริษัทให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด Live a be beautiful life รวมทั้งการขยายตลาดเพิ่มยอดขายต่อเนื่องสำหรับ คุณพิศาล ธาราพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) BEAUTY คนใหม่ เป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจ การตลาดและการขายทั้งในและต่างประเทศ เข้ามารับผิดชอบด้านบริหารธุรกิจและการเพิ่มรายได้สำหรับช่องทางค้าปลีกและค้าส่ง รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ คุณพิศาล ธาราพัฒน์ มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดแนวทางและกลยุทธ์การขายทั้ง B2C และ B2B บริหารจัดการลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย นอกจากนี้ คุณพิศาล ธาราพัฒน์ ยังมีประสบการณ์ในการบริหารการตลาด แบรนด์สินค้า มีความสามารถในการสร้างความคุ้มค่า และความชื่นชอบในผลิตภัณฑ์หรือบริการ ต่อยอดสู่ความยั่งยืนให้แก่องค์กรต่อไปจากประสบการณ์และความสามารถดังกล่าว บริษัทมั่นใจว่า การปรับโครงสร้างการบริหารในครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2567 ให้เป็นไปตามแผนนายพิศาล ธาราพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) BEAUTY เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ เพื่อรุกตลาดในปี 2567 มุ่งเน้นการเป็นผู้นำ Beauty and Health Business ที่โดดเด่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในช่วงต่อจากนี้ BEAUTY จะมีการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้าน ทั้งในส่วนของกลยุทธ์การตลาดใหม่ การขยายช่องทางจำหน่ายในประเทศ-ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบรับความต้องการผู้บริโภคในระดับนานาชาติ เพื่อนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งการขยายการจัดจำหน่ายในกลุ่มประเทศเป้าหมายเพิ่มขึ้น“ผมมีความพร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตให้ BEAUTY ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์สินค้าเพื่อความงามและสุขภาพที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง การปรับและเสริมกลยุทธ์ การตลาด การขาย ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะช่วยส่งเสริมให้แบรนด์มีความโดดเด่นมากขึ้น ตลอดจนทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในประเทศ ไปจนถึงระดับนานาชาติได้อย่างแพร่หลาย การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” นายพิศาล กล่าว