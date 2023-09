AIS ร่วมพาณิชย์ฯ จุฬาฯ นำประสบการณ์ถ่ายทอดความเป็นผู้นำสู่นิสิต

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง AIS และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการร่วมจัดทำหลักสูตร “Strategic Leadership in the Future Digital by CBS x AIS” มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการคิดและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยมีเนื้อหาด้านการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดจากดิจิทัล การตัดสินใจและการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อผลลัพธ์เชิงพาณิชย์ กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การส่งเสริมนวัตกรรมการปฏิบัติและการเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัล และการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันพร้อมนำ used case ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นความสำเร็จขององค์กรจากผู้เชี่ยวชาญของเอไอเอสในแต่ละด้านมาถ่ายทอดให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างภาวะความเป็นผู้นำและสามารถเผชิญกับความท้าทายในธุรกิจของโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School (CBS) กล่าวว่า ความร่วมมือกับเอไอเอสในครั้งนี้ เราเห็นถึงศักยภาพของบุคลากรมืออาชีพและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนให้นิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และยังเปิดกว้างให้แก่ศิษย์เก่าและประชาชนที่สนใจอีกด้วยในขณะเดียวกัน การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจและมีความถนัดในการสร้างคน ทางคณะฯ ได้จัดผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน Digital Marketing และ Digital Engagement ให้แก่บุคลากรของเอไอเอสด้วยเช่นกัน เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการทำงานเพราะความมุ่งหวังของ CBS คือ การเป็น Digital Social Enterprise School ที่เป็นสถาบันแห่งการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อสร้างธุรกิจในโลกดิจิทัลที่แข็งแรงควบคู่ไปกับการแบ่งปันให้แก่สังคมในโลกยุคดิจิทัล สมกับแนวคิดของคณะฯ ที่ว่า Real business in the school