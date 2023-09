เอลซัลวาดอร์ลุยต่อเริ่มโครงการนำร่อง ปูทางเปิดหลักสูตรบิตคอยน์ทั่วประเทศปีหน้า

อาหารไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก! เมนู "ต้มข่าไก่" คว้าอันดับ 1 ซุปไก่ที่ดีที่สุดในโลก

เว็บไซต์ TasteAtlas เว็บไซต์ด้านอาหารชื่อดังระดับโลก ได้จัดอันดับเมนูซุปไก่ที่ดีที่สุดในโลก 10 Best Rated CHICKEN SOUPS in the World ได้แก่เมนู ต้มข่าไก่ ของเมืองไทยคว้าแชมป์อันดับ 1 ได้รับคะแนนถึง 4.7 จากคะแนนเต็ม 5