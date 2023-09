CI มอบแคมเปญ Heart Deal Feel Good ลดครั้งใหญ่ 10 โครงการ ทุกยูนิตจ่ายเพียง 70%

ชาญอิสสระนำ 10 โครงการในเครือร่วมแคมเปญใหญ่ “Heart Deal Feel Good” กระตุ้นยอดปลายปี อัดโปรโมชันแรงทุกยูนิตจ่ายเพียง 70% พร้อม On Top สูงสุด 700,000 บาท ครั้งเดียวในรอบปี ทั้งบ้านเดี่ยวสุดหรู บ้านพักตากอากาศ คอนโดมิเนียม และโรงแรม ตั้งแต่วันนี้-31 ต.ค.66

“Heart Deal Feel Good”

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสร้างสรรค์สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังยังมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโต มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะยังไม่มีการปรับขึ้นล่าสุด บริษัทฯ เตรียมจัดแคมเปญลดครั้งใหญ่กระตุ้นการตลาดลดครั้งใหญ่ในรอบปี ผนึก 10 โครงการในเครือจัดโปรโมชันทุกยูนิตจ่ายเพียง 70% พร้อมให้ On Top สูงสุดถึง 700,000 บาท ทั้งบ้านเดี่ยวสุดหรู บ้านพักตากอากาศ คอนโดมิเนียม และโรงแรม เพื่อเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าได้มีโอกาสเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ในราคาสุดพิเศษ รวมถึงเข้าพักโรงแรมสุดหรู 3 โรงแรมในเครือ ในแพกเกจราคาสุดคุ้มสำหรับโครงการที่เข้าร่วมแคมเปญ “Heart Deal Feel Good” ประกอบด้วยลักชัวรี่ คอนโดมิเนียม บนทำเลถนนจันทน์-สาทร ที่เชื่อมต่อการอยู่อาศัยของความเป็นเมืองและธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งแล้วเสร็จพร้อมโอนตั้งแต่ตุลาคมนี้ ด้วยราคาเริ่มต้น 5.59 ล้านบาทเป็นคอนโดมิเนียมพร้อมเข้าอยู่ โลเกชันรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น การเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อไปถนนสีลม-สาทร จุดขึ้น ลงทางด่วน สถานศึกษา และโรงพยาบาลชั้นนำ คอมมูนิตีมอลล์ โดยโครงการให้ความสำคัญด้านงานออกแบบที่มีความเป็นส่วนตัว และเชื่อมโยงมนต์เสน่ห์ของความเป็นเมืองเข้ากับธรรมชาติที่ลงตัวเพียง 270 ยูนิต พร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางที่โอ่โถงให้การใช้ชีวิตทุกวันได้พักผ่อนอย่างแท้จริง” นายดิฐวัฒน์ กล่าวนอกจากนี้ ยังมีโครงการโครงการบ้านเดี่ยวสุดหรูระดับซูเปอร์ลักชัวรี บนทำเลย่านบางนา บ้านพร้อมเข้าอยู่ ที่ให้ความสำคัญด้านการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทสถาปนิก A49 ด้วยราคาเริ่มต้น 55 ล้านบาท* ลงทะเบียนรับส่วนลดเพิ่มเติมสูงสุด 700,000 บาท*ขณะที่ลักชัวรี บีชฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ บนทำเลย่านเขาตะเกียบ หัวหิน ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 5 อาคาร จำนวน 110 ยูนิต ด้วยการออกแบบภายใต้แนวคิด “The Art Of Escape” นำศิลปะเข้ามาผสมผสานการออกแบบ สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวโครงการ สะท้อนถึงการใช้ชีวิตที่หลีกหนีจากความวุ่นวาย ในราคาเริ่มต้นที่ 5.99 ล้านบาท มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น สระว่ายน้ำ 5 แบบ 5 สไตล์ Lagoon Pool Lap Pool Step waterfall and Hidden Jacuzzi Kid’s Pool และ Entertainment Pool พร้อมด้วยกิจกรรมมากมายทั้งภายในและภายนอกโครงการ ซึ่งคอนโดฯ จะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนภายในปีนี้ ขอมอบโปรโมชันพิเศษฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ ฟรีค่าส่วนกลาง 1 ปี ฟรี ค่ากองทุนส่วนกลาง และฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ด้านพูลวิลล่าสุดหรู “ความสุข ลงทุนได้” บริหารและพัฒนาโดยโรงแรมศรีพันวา ตั้งอยู่บนทำเลใกล้หน้าหาดประมาณ 200 เมตร มีการออกแบบให้มีความ “เรียบหรู” ผสานกลิ่นอายของบ้านตากอากาศสไตล์โคโลเนียล เน้นโถงกลางบ้านและระเบียงที่สูงโล่ง ซึ่งแต่ละหลังของวิลล่า มีความเป็นส่วนตัว ประกอบด้วยสวนสีเขียว และสระว่ายน้ำส่วนตัวด้านหลังของบ้าน พร้อมห้องนอนที่สามารถลงสู่สระว่ายน้ำได้โดยตรง (Access Pool) รวมไปถึงสวนส่วนตัวในห้องน้ำเพื่อเน้นถึงความเป็นบรรยากาศของความเป็นรีสอร์ต ในราคาเริ่มต้น 31.9 ล้านบาท พร้อมรับโปรโมชัน Fully Furnished ฟรีเฟอร์ฯ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมอยู่ ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน ฟรีค่าธรรมเนียมโอน 1% ฟรีค่าสมาชิกแรกเข้า ฟรีค่าสมาชิกรายปี และฟรีค่า Caring Package(Thew Talay World Cha Am - Hua Hin) ถือเป็นโครงการมิกซ์ยูส ที่ผสมผสานทั้งอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัย เพื่อการพักผ่อน และเพื่อการพาณิชย์ ที่ประกอบไปด้วย พูลวิลล่าตากอากาศ คอนโดมิเนียม โรงแรม Baba Beach Club ซึ่งมีทั้งโซนบีชฟรอนท์ และโซน Habita Seaview ร้านกาแฟ ร้านอาหารและพื้นที่จัดงานในทำเลติดชายหาด ซึ่งปัจจุบันทำเลดังกล่าวยังมีอยู่น้อยมาก ทุกโครงการสามารถตอบโจทย์การพักอาศัยให้กับทุกไลฟ์สไตล์ ที่มาพร้อมกับการให้บริการเต็มรูปแบบ” นายดิฐวัฒน์ กล่าวส่วนโครงการคอนโดมิเนียมอย่าง(Blue Sapphire) โลว์ไรส์ และไฮไรส์ คอนโดมิเนียม 4 ชั้น 2 อาคาร และ 15 ชั้น 1 อาคาร พร้อมทั้ง Clubhouse อยู่หน้าหาด จำนวน 421 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 2.89 ล้านบาท ขณะที่ในส่วนของโครงการบลู ไดมอนด์ (Blu Diamond) ไฮไรส์ คอนโดมิเนียม วิวทะเล สูง 21 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 491 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 1.99 ล้านบาท โดยจะมีการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 13-15 ต.ค.66 พบกับ Workshop สุดน่ารัก อาหารถิ่นเมืองเพชรบุรี เเละเครื่องดื่มให้บริการลูกค้า ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ที่สำนักงานขายทิวทะเลเวิลด์ ชะอำ-หัวหินขณะที่โครงการบ้านพักตากอากาศ "Discover Tranquility In Your Own Retreat” นิยามของการพักผ่อนที่เป็นตัวคุณ ในทำเลปากช่อง มีความโดดเด่นด้านการออกแบบที่คำนึงถึง Eco-Living โดยนำเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้าน Modular จาก SCG HEIM มาผสมผสานดีไซน์จากบริษัทสถาปนิกแฮบบิตา เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูประโภคที่ครบครัน ด้วยราคาบ้านพร้อมอยู่ และแปลงที่ดินเปล่า เริ่มต้น 4.99-29.99 ล้าน พร้อมรับโปรโมชันพิเศษ ฟรีค่าส่วนกลาง 24 เดือน ฟรีค่ากองทุนสำรอง ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ลงทะเบียนรับส่วนลด 100,000 บาทในส่วนของโรงแรมในเครืออย่างชูแพกเกจโปรโมชันห้องพัก 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 21,000 บาท* จองวันนี้-31 ต.ค.66 เข้าพักวันนี้-31 ต.ค.67ด้านโรงแรมชูโปรโมชันแพกเกจราคาห้องพัก 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นเพียง 13,000 บาท จองวันนี้-31 ต.ค.66 เข้าพักวันนี้-16 เม.ย.67 ขณะที่โรงแรมจัดดีลสุดคุ้ม โปรโมชันห้องพักคืนละ 5,500 บาท เข้าพัก 2 คืนขึ้นไป เหลือราคาคืนละ 5,115 บาท จองวันนี้-31 ต.ค.66 เข้าพักวันนี้-31 มี.ค.67สำหรับงานแคมเปญ Heart Deal Feel Good ถือเป็นแคมเปญใหญ่ที่จัดขึ้นครั้งเดียวในรอบปี โดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2566 โปรโมชันต่างๆ ของแต่ละโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด