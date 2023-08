สัมผัสความรื่นรมย์ที่หาได้ยากของชีวิตใจกลางเมืองที่ "รมย์ คอนแวนต์" ถนนคอนแวนต์-สาทร

หากกล่าวถึงคุณภาพชีวิตที่ดี หลายคนคงนึกถึงการใช้ชีวิตในที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้สีเขียวสบายตา อยู่ใกล้สถานที่สำคัญต่อการใช้ชีวิต อย่างที่ทำงาน โรงเรียน โรงพยาบาล แต่ในปัจจุบันทำเลที่ตั้งที่จะทำให้ใช้ชีวิตได้ครบทุกด้านนับว่าหาได้ยาก และส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่นอกเมือง การใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการจึงถูกตีกรอบไว้ด้วยข้อจำกัดหลายๆ ด้านอีกทั้งในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเกิดโรคระบาดและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหลายอย่าง ทำให้คนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญในด้านคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพมากขึ้น “บ้าน” จึงไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัย แต่ต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้ครบทุกสถานกาณ์ ซึ่งในขณะนี้บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี ที่มีความมุ่งมั่นและปณิธานที่ต้องการสร้างสรรค์ “การใช้ชีวิต” ให้เป็นมากกว่า “การอยู่อาศัย” ด้วยการทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนและสังคมรอบข้างดีขึ้น ได้สร้างสรรค์โครงการ “รมย์ คอนแวนต์” (ROMM Convent) คอนโดมิเนียมลักชัวรี เวลเนส แห่งแรก เพื่อให้เป็น “บ้าน” สำหรับอนาคตที่หลายคนต้องการ และพร้อมที่จะเป็นเซฟโซนในทุกสถานการณ์ออกแบบแต่ละห้องให้มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกว่าคอนโดฯ ในระดับเดียวกัน เน้นยูนิตรูปแบบ 2-3 ห้อง เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถมีรูปแบบการใช้ชีวิตได้ไม่ต่างกับการอยู่ “บ้าน” พร้อมพื้นที่ส่วนกลางกว่า 2,000 ตร.ม. ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ใส่ใจดูแลตัวเองและสมาชิกในครอบครัว บนทำเลที่มีศักยภาพในอนาคต อย่างถนนคอนแวนต์-สาทร ซึ่งเป็นถือเป็นโซน CBD ที่มีครบในทุกด้านของการใช้ชีวิตทั้ง Mega Infrastructure และ Mix Use Development ต่างๆ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยคอนเซ็ปต์ในการออกแบบผสานชีวิตเมืองกับการพักผ่อนเข้าด้วยกันสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวนำเสนอความหมายใหม่ของ Wellness เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของผู้พักอาศัย และยังให้ความสำคัญกับการสร้างความรื่นรมย์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 (5 Senses) ผ่านการออกแบบอย่างแยบยล ให้ความรู้สึกที่แตกต่างตั้งแต่ก้าวแรกที่มาเยือน ตั้งแต่ Sensory Garden ด้านหน้า จนถึง The Sky Retreat ส่วนกลางลอยฟ้า ณ จุดสูงสุดของโครงการในส่วนของห้องพัก ทุกห้องออกแบบไว้อย่างเรียบหรู ไร้กาลเวลา เน้นความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ เพื่อให้ความรู้สึกเสมือนได้อยู่บ้านจริงๆ โดยมีแนวคิดตั้งต้นมาจากการวางผังบ้านเรือนไทยสมัยก่อน นำมาปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตสำหรับอนาคต ด้วยการใช้ประโยชน์จากทิศทางลมและแสงแดด เพื่อให้ลมผ่านเข้าออกได้สะดวก เปิดรับแสงธรรมชาติได้ตามต้องการ เปรียบเสมือนบ้านที่หายใจเองได้ ไม่ร้อน ไม่อับชื้น ช่วยประหยัดการใช้พลังงาน และสามารถอยู่อาศัยได้ในทุกสถานการณ์อีกทั้งยังเน้นความเป็นส่วนตัวสูงสุด แต่มิได้ปิดกั้นด้วยผนังทึบทุกด้าน หากแต่ออกแบบให้เชื่อมโยงกับธรรมชาติผ่าน Biological Design เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้ใช้ประโยชน์จากลม อากาศ และแสงแดดได้อย่างเต็มที่ ด้วยการใช้ผนังกระจกบานใหญ่ตั้งแต่พื้นจดเพดาน ซึ่งโครงการพิถีพิถันเลือกใช้กระจกที่มีความหนาเพียงพอ สามารถลดเสียงรบกวนและความร้อนจากภายนอกได้ สร้างความรู้สึกโปร่ง สบายด้วยเพดานสูงประมาณ 3 เมตร สัมผัสได้ถึงแสงธรรมชาติพร้อมความรื่นรมย์จากต้นไม้สีเขียวที่ปลูกไว้รอบตัวอาคาร และชมวิวในมุมสูงที่สามารถมองเห็นสวนลุมพินี หรือชมความงดงามของทิวทัศน์กรุงเทพฯ ยามค่ำคืนได้ นอกจากนี้ ผนังกั้นภายในห้องยังออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามฟังก์ชันการใช้งานตามที่ผู้พักอาศัยต้องการ ยิ่งไปกว่านั้นโครงการยังออกแบบประตูทางเข้าห้องบานใหญ่พิเศษ เพื่อให้สามารถเข็นเตียงพยาบาล หรือรถเข็นเข้าออกได้สะดวก สอดรับกับลิฟต์ตัวใหญ่ที่พร้อมให้บริการยามป่วยไข้อีกหนึ่งจุดเด่นที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านลักชัวรี เวลเนส ของรมย์ คอนแวนต์ โดยเป็นโครงการแรกที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำ ในแนวคิดใหม่ของการอยู่อาศัยที่ช่วยดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งของตัวเองและคนในครอบครัว ผ่านบริการของแพลตฟอร์ม Proud Health Butler และ Proud Application ซึ่ง Concierge ของที่นี่จะทำหน้าที่เป็น Butler ที่ผ่านการอบรมเพื่อสามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านสุขภาพเบื้องต้น หรือพร้อมช่วยเหลือยามฉุกเฉิน และประสานต่อไปยังบริการเฉพาะทางด้านของโรงพยาบาลชั้นนำผ่านแอปพลิเคชัน BeDee by BDMS - Virtual Hospital ที่เป็นเสมือนประตูเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมี BDMS Network Hospital และโรงพยาบาล บีเอ็นเอช เป็นเสมือนเพื่อนบ้านที่พร้อมให้บริการระดับ VVIP โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับ A-List ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมส่วนลดสูงสุด 20% หมดกังวลเรื่องสุขภาพทั้งเด็กและผู้สูงอายุสำหรับพื้นที่ส่วนกลาง ที่นี่ออกแบบโดยคำนึงถึงผู้พักอาศัยทุกวัย ดังนั้น จึงมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมครบทุกด้านแต่ยังคงเพิ่มความพิเศษในส่วนของอุปกรณ์ชั้นสูงและบริการเสริมสำหรับลูกบ้านตั้งแต่ FitLab Café ที่ช่วยดูแลเรื่องโภชนาการร่วมกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ออกแบบอาหารให้เหมาะกับความต้องการและสุขภาพของแต่ละคน พร้อมร้านอาหารสตาร์ทอัปที่ประสานกับโรงพยาบาลกรุงเทพ ปรุงอาหารสดใหม่พร้อมรับประทานให้ลูกบ้านตามคำแนะนำของแพทย์และนักโภชนาการ พร้อมส่วนของ Wellness Lounge ซึ่งเป็นห้องที่ได้รับรองมาตรฐานจากโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ยังเป็นพื้นที่ที่ลูกบ้านสามารถจองคิวเพื่อรับคำปรึกษา รับยา หรือรักษาพยาบาลเบื้องต้นแบบส่วนตัวได้ด้วย นอกจากนี้ ยังมี Teen Club ห้องทำการบ้าน และเรียนดนตรี Library and Wellness Lounge, Sky Lounge, Family Onsen and Treatment Room, Gym, Wellness Studio ที่มาพร้อมเครื่องพิลาทีส และสระว่ายน้ำยาว 25 เมตร กับ Hydrotherapy เพื่อส่งเสริมการพักผ่อนขั้นสูงสุดจึงเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่คนเมืองกำลังตามหา ด้วยคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่ห้องขนาดใหญ่ หนึ่งเดียวบนถนนคอนแวนต์ และความพร้อมในด้านการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้ที่อยู่อาศัยและบริการที่ดี รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านคุณภาพในโซน CBD อย่างสีลม-สาทร จำกัดความเป็นส่วนตัวเพียง 180 ยูนิต รวมถึงราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคอนโดมิเนียมในระดับเดียวกัน คาดว่าจะสร้างเสร็จในปี 2026 ราคาเริ่มต้น 19 ล้านบาท สำหรับห้องขนาด 85 ตร.ม. 2 ห้องนอนสัมผัสประสบการณ์การอยู่อาศัยเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและยืนยาวในทุกมิติ LIVE. สัมผัสประสบการณ์การอยู่อาศัยเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและยืนยาวในทุกมิติ LIVE. WELL. LIFE พร้อมชมห้องตัวอย่างได้ที่สำนักงานขาย โครงการ รมย์ คอนแวนต์