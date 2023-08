FTI ล็อกเป้ารายได้ปีนี้โต 15-20% หรือทะลุ 800 ล้านบาท

“ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล” ล็อกเป้ารายได้ปี 66 โต 15-20% ทะลุ 800 ล้านบาท ร่วมทุน 3 พันธมิตรจีนเปิด 3 บริษัทย่อย เดินหน้าขยายสาขาอัปยอดขายทันที แผนก่อสร้างโรงงานใหม่คืบหน้า ยกทัพสินค้าร่วมงาน Thai water Expo และ Pumps and Valves Asia 2023

ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ในปี 2566 อยู่ที่ระดับ 800 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตที่ 15-20% เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีรายได้ 700 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการขยายธุรกิจตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในปีนี้ รวมถึงเป็นฐานในการเติบโตในปีถัดๆ ไป โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ มีแผนในการขยายร้าน Water Store ให้ครบ 24 สาขา จากในปัจจุบันที่มีตัวแทนจำหน่ายแล้ว 22 สาขา ขยายกลุ่มลูกค้าขายส่งเพื่อผู้ประกอบอาชีพระบบกรองน้ำ และครัวเรือนทั่วไป และการขยายร้าน AQUATEK ให้ครบ 20 สาขา จากในปัจจุบันที่มีตัวแทนจำหน่ายแล้ว 8 สาขา ขยายกลุ่มลูกค้าครัวเรือนที่มี Life Style ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ซึ่ง AQUATEK เจาะลูกค้ากลุ่ม Hi-end ทั้งการเลือกสินค้า และคุณภาพก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 4 สาขา ประกอบไปด้วย Aquatek Shop สาขาอุดรธานี ซึ่งเป็นแห่งแรกในจังหวัดอุดรธานี Aquatek Shop สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา Aquatek Shop สาขาติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี และ Water Store สาขาลำลูกกาคลอง 4 จังหวัดปทุมธานี โดยการขยายสาขาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มช่องทางในการนำเสนอสินค้า ขยายพื้นที่การให้บริการ และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยหนุนยอดขายของบริษัทฯ ให้เติบโตขึ้นในอนาคตในขณะที่แผนในการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์ระบบกรองน้ำของบริษัทฯ มีความคืบหน้าตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสถานะในด้านต่างๆ ก่อนการเข้าลงทุน ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนงบประมาณที่จะต้องใช้ในการลงทุน ซึ่งหากผลการศึกษาพบว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน บริษัทจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการลงทุน และจะดำเนินการแจ้งความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปในขณะที่ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทยจำนวน 3 บริษัท โดยเป็นความร่วมมือกับพันธมิตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 ราย ซึ่งพันธมิตรทั้ง 3 รายมีความเชี่ยวชาญในการผลิต และประกอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์สำหรับระบบกรองน้ำ โดยจะใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งการจัดตั้งบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทเพื่อผลิต และประกอบไส้กรองระบบกรองน้ำ ผลิตและประกอบหม้อแปลง (Transformer) สำหรับระบบกรองน้ำ ผลิตและประกอบอุปกรณ์ Booster pump สำหรับระบบกรองน้ำ เพื่อจัดจำหน่ายสำหรับตลาดในประเทศไทย และต่างประเทศทั้งนี้ หลังจากการจัดตั้งบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทจะส่งผลให้บริษัทฯมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง เพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และเพิ่มการเติบโตในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดย FTI ได้ยกทัพสินค้าเกี่ยวกับระบบน้ำ ทั้งเครื่องกรองน้ำ ปั๊ม วาล์ว softener และเมมเบรน มานำเสนอเพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรที่เป็น Suppliers เจ้าใหญ่จากประเทศจีนจำนวน 3 แห่งที่ FTI ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานกระบวนการผลิตได้แก่ NANFANG PUMP INDUSTRY CO., LTD. หรือ CNP ผู้ผลิตปั๊มน้ำระดับโลก รองรับภาคอุตสาหกรรม การเดินเรือ อาคารสูง และในครัวเรือน และ WENZHOU RUNXIN MANUFACTURING MACHINE CO., LTD หรือ Runxin ผู้ผลิตหัววาล์วออโต้เมติก หัววาล์วแมนนวล และเครื่องทำน้ำอ่อน หรือ Softtener ที่รองรับการใช้งานทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และในครัวเรือน รวมถึง VONTRON TECHNOLOGY CO.,LTD หรือ Vontron ผู้ผลิตเมมเบรนระดับโลกสำหรับใช้กับระบบกรองน้ำ Reverse Osmosis มีเมมเบรนที่รองรับการผลิตน้ำเป็นจำนวนมาก รองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมถึงการใช้ในครัวเรือน ซึ่งเมมเบรน VONTRON ยังมีความสามารถในการกรองน้ำทะเลได้อีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยในงาน Thai water Expo 2023 ที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้ ทาง FTI และ 3 พันธมิตร ได้ผนึกกำลังยกทัพสินค้า ทั้งเครื่องกรองน้ำ ปั้ม วาล์ว softener เมมเบรน และสินค้าเกี่ยวกับระบบน้ำต่างๆ กันมาให้ชมกันอย่างครบเครื่องอีกด้วย“เรายังคงเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผน เพื่อให้ผลงานโดยรวมทั้งปีเข้าเป้า และเป็นฐานในการเติบโตในอนาคต ทั้งการขยายสาขาเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่จะทำให้เราสามารถผลิตสินค้า พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้วยต้นทุนที่ต่ำลงแต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงแผนในการศึกษาการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าพอใจ” ดร.วิกร กล่าวสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 399.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 357.81 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 30.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 21.04 ล้านบาท จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวแทนจำหน่าย โดยบริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยจะกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 28 สิงหาคม 2566 และจ่ายปันผลในวันที่ 12 กันยายน 2566