ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกกว่า 200 ราย ร่วม Thailand Focus 2023 รับฟังศักยภาพอุตสาหกรรมใหม่ขับเคลื่อน ศก.ไทย

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการจัดงาน "Thailand Focus 2023 : The New Horizon" ระหว่าง 23-25 สิงหาคม 2566 ว่าในปีนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกกว่า 200 ราย จาก 96 สถาบันทั่วโลก และในจำนวนนี้มีผู้ลงทุนจากกลุ่มประเทศหลัก เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง สหราชอาณาจักร มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สวีเดน ไต้หวัน และมีการประชุมในรูปแบบ Group Meeting และ One-on-One กับบริษัทจดทะเบียน 118 บริษัท สะท้อนให้เห็นว่าตลาดทุนไทยยังอยู่ในความสนใจต่อการลงทุน โดยในปีนี้ยังคงจัดงานในรูปแบบ Hybrid ซึ่งนอกจากผู้ลงทุนที่เดินทางมาร่วมงานประชุมในประเทศไทยแล้ว ยังมีที่รับฟังข้อมูลผ่าน Virtual Conference อีกด้วย"งาน Thailand Focus เป็นเวทีสำคัญที่ทำให้ผู้ลงทุนทราบถึงโอกาสการลงทุน และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย โดยได้รับเกียรติจากนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ หัวข้อ Laying the Foundations for a Sustainable Recovery รวมถึงผู้แทนภาครัฐ ตลาดเงินตลาดทุน และผู้บริหารระดับสูงภาคธุรกิจร่วมให้ข้อมูล โดยผู้ลงทุนสถาบันให้ความสนใจในแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศสู่โอกาสการเติบโตด้วยอุตสาหกรรมใหม่ และธุรกิจที่เป็นอนาคตของประเทศ ต่อยอดจากความเข้มแข็งของไทย เช่น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ Soft Power ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย นอกจากนี้ ในการประชุมร่วมระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับผู้ลงทุนสถาบัน ได้ให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ลงทุนโลกให้ความสำคัญในปัจจุบัน" นายภากรกล่าวงาน Thailand Focus 2023: The New Horizon จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมด้วย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บล.เกียรตินาคินภัทร และ บล.ทิสโก้ ร่วมด้วย Jefferies ระหว่าง 23-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ