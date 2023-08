BBGI เซ็น MOU กับ K.M.P. BIOTECH รุกตลาด Probiotic

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ และผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า BBGI ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU - Memorandum Of Understanding) กับ บริษัท เค.เอ็ม.พี. ไบโอเทค จำกัด (K.M.P. BIOTECH Co., Ltd.) ในโครงการความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด Probiotic เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Probiotic รวมถึงการทำตลาดผลิตภัณฑ์ Probiotic ด้วยกัน"โดย บริษัท เค.เอ็ม.พี. ไบโอเทค เป็นผู้ผลิตสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ครอบคลุมทั้งสัตว์บก, สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี และจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศกว่า 13 ประเทศภายใต้ระบบมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นสากล GMP, HACCP, ISO 9001:2015, FAMI-QS และห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายการทำธุรกิจผลิตโพรไบโอติกสำหรับคน สอดคล้องกับ BBGI ที่ทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพรายใหญ่ของประเทศไทย" นายสัตวแพทย์ ไพรัช ธิติศักดิ์ ประธานกรรมการ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด กล่าวสำหรับความร่วมมือในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด Probiotic ในครั้งนี้ ทาง BBGI จะทำหน้าที่ด้านการตลาด เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนการตลาดและช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Probiotic ขณะที่ K.M.P. BIOTECH จะสนับสนุนข้อมูลของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี คุณสมบัติ รวมถึงข้อมูลการทดสอบทางการแพทย์ (Clinical Test) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Probiotic โดยคาดว่าการศึกษาและพัฒนาร่วมกันในครั้งนี้จะสามารถวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ทันที"K.M.P. BIOTECH เป็นผู้นำการผลิตสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพที่มีนวัตกรรม สำหรับธุรกิจอาหารเสริมสำหรับคนและสัตว์ ภายใต้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากลในเอเชียแปซิฟิก ส่วน BBGI เป็นผู้สร้างสรรค์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพรายใหญ่ของไทย ความร่วมมือในครั้งนี้ จะสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Probiotic ที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคตร่วมกัน" นายกิตติพงศ์ กล่าว