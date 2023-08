ลือหึ่ง!! “วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ” ชิ่งลาบอร์ด 6 บริษัท กระหึ่มคดีหุ้น WEH

สำหรับข้อกล่าวหาตามคำฟ้องของทนายความ นายนพพร มีการระบุด้วยว่า ทั้ง นายณพ ณรงค์เดช และธนาคารไทยพาณิชย์ได้จงใจประเมินราคาหุ้นให้ต่ำเกินไป และมีการบิดเบือนเอกสารสำคัญในช่วงระหว่างปี 57-61 ซึ่งตามเอกสารของศาลนั้นระบุว่า ฝั่งของนายนพ และผู้ถูกกล่าวหาคนอื่นๆ ได้มีการปฏิเสธข้อกล่าวหาไปแล้ว ขณะที่ทางทนายความ นายณพ และธนาคารไทยพาณิชย์นั้นไม่ตอบข้อซักถามทางอีเมลแต่อย่างใดทั้งนี้ในส่วนของ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ซึ่งเป็นจำเลยลำดับที่ 13 พบว่าปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของหลายบริษัท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และนอกตลาดหลักทรัพย์ อาทิ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ตำแหน่งกรรมการ, บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ตำแหน่งกรรมการ, บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ BDMS ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ตำแหน่งกรรมการนอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งในบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIG C ตำแหน่งรองประธานกรรมการ และ บริษัท ยักษา จำกัด ตำแหน่งกรรมการล่าสุด พบว่าขณะนี้นายวีระวงค์อยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทหลายแห่ง ซึ่งประเด็หลักมาจากการที่นายวีระวงค์มีส่วนเข้าไปพัวพันกับคดีที่ประเทศอังกฤษในฐานะจำเลย ซึ่งขณะนี้ได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วและอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนายวีระวงค์ในฐานะเป็นกรรมการบริษัทขนาดใหญ่ และนักกฎหมายที่เข้ามาดำรงตำแหน่งด้วยทั้งนี้ ยังไม่สามารถยืนยันผลการตัดสินคดีอย่างเป็นทางการได้ เนื่องจากคู่ความแต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยคำพิพากษา นอกจากนี้ยังต้องรอการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จึงจะสามารถยืนยันการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนายวีระวงค์ได้ขณะที่ประวัติ นายวีระวงค์ นั้นเป็นทนายความผู้ก่อตั้ง บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด หรือ WCP และเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ของสำนักกฎหมายดังกล่าว โดย นายวีระวงค์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักกฎหมายที่มีประสบการณ์มากที่สุดในประเทศไทยในด้านการธนาคารและการเงิน ตลาดทุน การกำกับดูแลกิจการ การควบรวมและซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างและการล้มละลาย และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนสำหรับการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในประเทศไทย และเป็นสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภาแห่งรัฐนิกยอร์ก หรือ Member of New York State Bar Association